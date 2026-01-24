Власти Башкирии отдали землю у памятника Салавату Юлаеву под термальный комплекс

У подножия памятника Салавату Юлаеву появится крупный банный комплекс за 2 млрд рублей. Землю без торгов получили бизнесмены, чей прошлый проект в Тюмени превратился в ледяную глыбу после мощного пожара.

Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка на уфимской набережной, сообщает портал UFA1.RU. Земля площадью 1,6 гектара, расположенная непосредственно под склоном у памятника Салавату Юлаеву, передана в аренду без процедуры торгов. Это стало возможным благодаря статусу приоритетного инвестпроекта, который предусматривает строительство крупного оздоровительного комплекса.

Реализацией проекта займется компания «Городские парильни», зарегистрированная в Башкортостане два года назад. Руководят организацией Алик Арутюнян и Анис Алнадави, которые уже управляют аналогичными объектами в других регионах, включая Курган и Тюмень. Тюменский филиал начал работу в 2021 году, однако столкнулся с серьезными трудностями в 2025-м.

В марте прошлого года в тюменском комплексе произошел курпный пожар, уничтоживший 90% кровли и третий этаж здания. Тушение осложнялось низкой температурой воздуха: из-за мороза в -15 °С и большого количества воды строение покрылось льдом. По словам руководства, несмотря на значительный ущерб, здание удалось реконструировать и вернуть в эксплуатацию.

Проект уфимского комплекса был представлен на «Инвестчасе» в декабре 2025 года и получил одобрение региональных властей. План предусматривает создание термального парка с бассейнами, зонами рекреации и точками общепита. Общий объем инвестиций заявлен на уровне двух миллиардов рублей, планируется создание более 200 рабочих мест.

Строительство нового объекта на набережной Белой рассматривается как способ повысить туристическую привлекательность локации. Ранее благоустройство этой территории неоднократно критиковали за отсутствие инфраструктуры и точек притяжения для горожан. Ожидается, что появление круглогодичного спа-комплекса поможет увеличить посещаемость набережной, которая сейчас пустует в холодное время года.