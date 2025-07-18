Власти Башкирии определили даты двух главных мусульманских праздников на 2026 год

Правительство Башкирии официально утвердило даты главных мусульманских праздников на 2026 год

Жители Башкирии могут начинать планировать свой календарь на 2026 год. Правительство республики официально утвердило даты проведения двух главных мусульманских праздников — Ураза-байрама и Курбан-байрама.

Согласно опубликованному постановлению, в 2026 году священный праздник Ураза-байрам выпадает на 20 марта. Этот день приходится на пятницу. Следовательно жителей республики ждут три выходных дня подряд.

Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, будут отмечать 27 мая. Оба дня в соответствии с республиканским законодательством объявлены нерабочими праздничными днями.

Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) знаменует окончание священного месяца Рамадан и длившегося в течение него поста. Курбан-байрам (Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку и отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.