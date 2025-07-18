Власти Башкирии определили даты двух главных мусульманских праздников на 2026 год

Правительство Башкирии официально утвердило даты главных мусульманских праздников на 2026 год ©Imagen
Жители Башкирии могут начинать планировать свой календарь на 2026 год. Правительство республики официально утвердило даты проведения двух главных мусульманских праздников — Ураза-байрама и Курбан-байрама.
Согласно опубликованному постановлению, в 2026 году священный праздник Ураза-байрам выпадает на 20 марта. Этот день приходится на пятницу. Следовательно жителей республики ждут три выходных дня подряд.
Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, будут отмечать 27 мая. Оба дня в соответствии с республиканским законодательством объявлены нерабочими праздничными днями.
- Где проходят главные праздничные мероприятия в Уфе и участвуют ли в них первые лица?
Да, в Уфе празднования проходят на самом высоком уровне. Традиционно главные торжества и праздничные проповеди на Ураза-байрам и Курбан-байрам проходят в уфимской соборной мечети «Ляля-Тюльпан». В них регулярно принимают участие не только тысячи верующих, но и глава Башкирии Радий Хабиров, а также Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, что подчеркивает высокий статус праздников в республике.
- Как в современном городе организуют обряд жертвоприношения на Курбан-байрам?
Нет, этот процесс строго регламентирован. Чтобы обеспечить санитарную безопасность и соблюсти все нормы, в республике организуют специальные убойные площадки. Например, в Уфе для этих целей выделяют несколько территорий, таких как площадка перед ТЦ «Караван» или на территории Северного автовокзала. Все животные проходят обязательный ветеринарный контроль. По республике ежегодно оборудуется более 60 таких площадок, где, по предварительным данным, приносят в жертву свыше 9000 животных.
- Кроме религиозных обрядов, есть ли какие-то общественные, светские гуляния?
Да, праздники давно вышли за пределы мечетей. Например, в Уфе на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» ежегодно проходит большой фестиваль «Курбан Халяль Фест». В его программе — праздничный концерт, восточная ярмарка, конкурсы, детская анимация и бесплатная раздача плова для всех желающих. Подобные халяльные ярмарки устраивают и на Ураза-байрам.
- Празднование в Башкирии чем-то отличается от традиций в других регионах России?
Есть заметные отличия. Например, в Башкирии и в целом в Поволжье Ураза-байрам принято отмечать один день. А в республиках Северного Кавказа, например в Дагестане и Чечне, праздничные выходные могут длиться три дня. Кроме того, в Башкирии законодательно закреплена практика объявления этих дней нерабочими, что является особенностью всего нескольких субъектов РФ и подчеркивает уважение к многонациональным традициям региона.
- Что принято ставить на стол в эти праздники?
На Ураза-байрам, праздник разговения, столы особенно богаты выпечкой и сладостями. Готовят традиционные пироги, плов, а также национальные лакомства, такие как чак-чак. На Курбан-байрам главное блюдо — мясо жертвенного животного, которое по традиции делят на три части: одну оставляют своей семье, вторую раздают в качестве угощения друзьям и соседям, а третью — жертвуют бедным и нуждающимся. В первый день праздника часто готовят блюда из печени и сердца, а в последующие — супы, жаркое, плов, манты и шашлык.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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