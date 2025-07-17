Власти Башкирии объяснили, зачем глушат мобильный интернет

Власти Башкирии официально объяснили причину отключений мобильного интернета в республике. Это делается для борьбы с украинскими беспилотниками, которые управляются через сотовую сеть

Жители Башкирии, в последние дни массово жаловавшиеся на перебои со связью, получили официальный ответ. Временные отключения мобильного интернета — это не сбой, а целенаправленная мера для обеспечения безопасности и борьбы с атаками украинских дронов.

Разъяснения дал секретарь межведомственного совета общественной безопасности республики Валерий Олейник. По его словам, вражеские беспилотники, в том числе FPV-дроны, часто используют российские сим-карты и управляются через мобильный интернет. Когда спецслужбы получают сигнал о возможной диверсии, они ограничивают доступ к сети.

«Эта мера эффективная — запущенный врагами дрон при отсутствии мобильного интернета, потеряв управление, просто не долетит до цели», — пояснил Олейник в эфире ГТРК «Башкортостан».

При этом власти подчёркивают, что речь идёт только о мобильном интернете. Обычная сотовая связь для звонков и СМС, а также Wi-Fi и проводной интернет продолжают работать стабильно.

Подобные отключения — это не уникальная практика Башкирии, а часть общих мер безопасности, применяемых и в других регионах России. Отключения носят ситуационный характер и могут затрагивать как территорию над конкретным объектом, так и всю республику.

На фоне участившихся сбоев власти рекомендуют жителям заранее готовиться к возможным неудобствам:

Иметь при себе небольшой запас наличных денег, так как терминалы оплаты в магазинах и транспорте часто работают через мобильный интернет.

Заранее скачать на телефон офлайн-карты, чтобы ориентироваться в городе без доступа к сети.

Договориться с близкими об альтернативных способах связи, например, звонках или СМС.