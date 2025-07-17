Власти Башкирии объяснили, зачем глушат мобильный интернет

Власти Башкирии официально объяснили причину отключений мобильного интернета в республике. Это делается для борьбы с украинскими беспилотниками, которые управляются через сотовую сеть ©Imagen
Жители Башкирии, в последние дни массово жаловавшиеся на перебои со связью, получили официальный ответ. Временные отключения мобильного интернета — это не сбой, а целенаправленная мера для обеспечения безопасности и борьбы с атаками украинских дронов.
Разъяснения дал секретарь межведомственного совета общественной безопасности республики Валерий Олейник. По его словам, вражеские беспилотники, в том числе FPV-дроны, часто используют российские сим-карты и управляются через мобильный интернет. Когда спецслужбы получают сигнал о возможной диверсии, они ограничивают доступ к сети.
«Эта мера эффективная — запущенный врагами дрон при отсутствии мобильного интернета, потеряв управление, просто не долетит до цели», — пояснил Олейник в эфире ГТРК «Башкортостан».
При этом власти подчёркивают, что речь идёт только о мобильном интернете. Обычная сотовая связь для звонков и СМС, а также Wi-Fi и проводной интернет продолжают работать стабильно.
Подобные отключения — это не уникальная практика Башкирии, а часть общих мер безопасности, применяемых и в других регионах России. Отключения носят ситуационный характер и могут затрагивать как территорию над конкретным объектом, так и всю республику.
На фоне участившихся сбоев власти рекомендуют жителям заранее готовиться к возможным неудобствам:
- Иметь при себе небольшой запас наличных денег, так как терминалы оплаты в магазинах и транспорте часто работают через мобильный интернет.
- Заранее скачать на телефон офлайн-карты, чтобы ориентироваться в городе без доступа к сети.
- Договориться с близкими об альтернативных способах связи, например, звонках или СМС.
- Как технически реализуются эти отключения?
Отключения происходят централизованно на уровне провайдеров. Весь мобильный трафик в России проходит через специальные устройства — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые контролируются Роскомнадзором. Через них «глушится» передача данных в сетях 4G и 3G. Эксперты в области кибербезопасности отмечают, что при полном шатдауне могут помочь только офлайн-мессенджеры, использующие Wi-Fi и Bluetooth для прямой связи между устройствами, или гражданские рации.
- Это происходит только в Башкирии?
Нет, это общероссийская практика, которая в 2025 году затронула десятки регионов. Массовые отключения и сбои фиксировались в Москве, Псковской, Ленинградской, Самарской, Тульской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Татарстане и других субъектах РФ. Власти разных регионов дают схожие объяснения, связывая ограничения с обеспечением безопасности и противодействием БПЛА.
- Как именно отключение интернета мешает дронам?
Многие беспилотники, особенно FPV-дроны, используют для навигации, управления и передачи координат цели именно мобильный интернет через обычные SIM-карты. Отключение базовых станций сотовой связи в определённом районе лишает дрон связи с оператором. В результате БПЛА теряет управление, не может скорректировать свой курс и, как правило, не долетает до цели.
- Будут ли предупреждать о таких отключениях заранее?
Как правило, нет. Власти подчёркивают, что это «абсолютно ситуационная» и незапланированная мера. Однако проблема стала настолько массовой, что некоторые депутаты Госдумы уже обратились в Минцифры с предложением ввести SMS-оповещение граждан о планируемых отключениях, чтобы снизить неудобства и нагрузку на службы поддержки операторов.
- Что делать, если из-за отключения не проходит платёж или не работает такси?
Помимо наличных и офлайн-карт, эксперты советуют подготовить несколько альтернативных вариантов:
- Оплата по NFC: технология ближней бесконтактной связи (используется в Mir Pay) работает без подключения к интернету.
- Обратный QR-код: некоторые банковские приложения позволяют заранее сгенерировать личный QR-код, который на кассе сканирует продавец, а не покупатель.
- Разные операторы: иногда сбой затрагивает только одного оператора, поэтому имеет смысл иметь SIM-карты разных компаний.
- Автоплатежи: заранее настроенные автоплатежи за ЖКХ, связь или кредиты могут сработать даже при отсутствии интернета.
- Публичный Wi-Fi: власти некоторых регионов, например, Оренбургской области, начали создавать карты общедоступных точек Wi-Fi, чтобы жители могли ими воспользоваться в случае отключения мобильной сети.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос