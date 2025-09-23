Власти Башкирии меняют систему выплат семьям погибших бойцов. Как теперь будут рассчитывать помощь?

В Башкирии хотят отменить фиксированную выплату в 2 млн рублей семьям погибших бойцов. Теперь размер компенсации будет определять правительство республики.

Родственники погибших бойцов из Башкирии могут лишиться гарантированной выплаты в два миллиона рублей. Как сообщает РБК, власти республики инициировали поправки, которые убирают из закона фиксированную сумму материальной помощи.

Чиновники объясняют эту идею необходимостью «оперативного регулирования». Проект поправок уже направлен на рассмотрение в Госсобрание — Курултай. Если его одобрят, определять размер компенсаций будет исключительно Кабинет министров РБ.

По сути, из регионального закона просто вычеркнут конкретную цифру. Сумма выплаты теперь станет плавающей и её размер будет зависеть от решения правительства в каждом конкретном периоде.

Изначально закон о дополнительной соцподдержке приняли в марте 2022 года. Он касался семей военнослужащих, которые погибли в ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР после 24 февраля 2022 года.

Позже действие норматива расширили. Поддержку распространили на семьи сотрудников Росгвардии. А в июне 2025 года в список включили и родных бойцов, погибших во время столкновений в приграничных регионах России. Все выплаты финансируются из бюджета республики.