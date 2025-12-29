0
4 часа
Новости

Владимир Путин подписал ряд новых законов в конце 2025 года

Президент подписал законы о повышении штрафов за перевозку детей и тонировку. Введены электронные студенческие билеты и реестр перевозчиков.
владимир путин
©kremlin.ru

Владимир Путин подписал пакет федеральных законов, вносящих изменения в Кодекс об административных правонарушениях и другие нормативные акты, следует из документов на портале правовой информации.

Наиболее существенные поправки касаются безопасности дорожного движения. Штраф за перевозку детей без специального удерживающего устройства для водителей увеличен с 3 до 5 тысяч рублей. Должностные лица за аналогичное нарушение заплатят от 25 до 50 тысяч, а юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей. Для водителей такси со статусом самозанятых ответственность приравнена к должностным лицам, размер взыскания составит 50 тысяч рублей.

Изменения затронули и владельцев автомобилей с иностранными номерами. Теперь водители машин, временно ввезенных на срок до шести месяцев, могут быть оштрафованы за нарушение правил тонировки на общих основаниях. Согласно действующим нормам, светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.

В перечень подписанных документов также вошел закон о запрете исполнения на территории России решений международных и иностранных уголовных судов. Одновременно Росфинмониторинг наделен правом самостоятельно определять пороговые суммы сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю.

В сфере образования официально закреплен статус электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Документы будут доступны на портале «Госуслуги» и смогут использоваться наравне с бумажными версиями. Также снижен возраст принесения присяги гражданина РФ — теперь эта процедура обязательна с 14 лет.

Календарь памятных дат пополнился новым днем: 19 апреля установлено Днем памяти жертв геноцида советского народа нацистами и их пособниками. Кроме того, законодательно утверждено наличие крестов на государственном гербе Российской Федерации, а для сферы логистики предусмотрено создание реестра грузоперевозчиков.

Актуальность ужесточения наказаний за нарушения правил перевозки подтверждается региональной статистикой Башкортостана. По данным Госавтоинспекции республики, только за 2024 год на дорогах региона погибли почти 400 человек, из которых 12 — несовершеннолетние. Высокие показатели аварийности с участием детей сохраняются и в текущем периоде.

Цифровизация документов в вузах Башкирии уже получила широкое распространение в рамках пилотного проекта. Представители политических объединений региона отмечают, что к концу 2025 года более 300 тысяч студентов уже перешли на использование электронных носителей через портал госуслуг. Практика показала востребованность цифрового формата среди учащихся.

