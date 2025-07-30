ВкусВилл» столкнулся с техническим сбоем в Башкирии

Популярный сервис доставки продуктов «ВкусВилл» столкнулся с масштабным сбоем. Жители Уфы и других городов России не могут оформить заказы ни в приложении, ни на сайте

30 июля клиенты «ВкусВилла» по всей России не могут заказать доставку продуктов. Сайт и мобильное приложение не работают из-за технического сбоя. Первые жалобы от пользователей из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов начали поступать утром, а к 11:00 по московскому времени проблема стала массовой, пишут Ведомости.

Компания подтвердила, что произошёл внутренний сбой, а не кибератака, и данные покупателей в безопасности. Пока онлайн-сервисы не работают, все магазины сети открыты и принимают покупателей в обычном режиме. Продукты можно купить на кассе.

Представители «ВкусВилла» сообщили, что уже работают над устранением неполадок и стараются как можно скорее восстановить доступ к сайту и приложению.

Этот инцидент — часть череды недавних проблем у крупных российских компаний. Днём ранее из-за хакерских атак временно не работали сервисы аптечных сетей «Столички» и «Неофарм», а также сайт «Аэрофлота».