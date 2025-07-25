Новый мессенджер MAX от VK сможет передавать ваши данные госорганам. Сервис собирает всё: от контактов до IP-адреса, и делится этим с властями и рекламщиками

Пользователям нового российского мессенджера MAX придётся делиться своими данными с государством. Обновлённая политика конфиденциальности позволяет передавать информацию о юзерах не только силовикам, но и органам местного самоуправления, пишет издание Comnews.

Сервис, который позиционируют как отечественную альтернативу, аккумулирует практически всё. В его цифровые данные попадают списки телефонных контактов, ФИО, никнеймы и даже аватарки. Все данные хранятся на российских серверах.

Не останутся без внимания и технические детали. IP-адрес, характеристики вашего устройства и данные об активности в приложении — всё это окажется в базе данных.

Помимо чиновников, доступ к вашим интересам получит и поставщики рекламы. За это отвечает платформа MyTracker, которая, как и сам мессенджер, принадлежит IT-гиганту VK. Она анализирует, на какую рекламу вы чаще всего кликаете.

По сути, MAX превращается в такой цифровой аквариум, где каждая рыбка-пользователь находится под пристальным наблюдением.

Репутация владельца сервиса добавляет тревожности. В 2023 году VK уже ловили на крупной утечке, когда в сеть уплыли данные 3,5 миллионов пользователей Mail.ru. Тогда корпорация отделалась штрафом в 60 тысяч рублей.

Этот мессенджер, представленный в марте 2025 года, активно продвигается на государственном уровне. Уже с 1 сентября 2025 года его планируют в обязательном порядке предустанавливать на все новые устройства в России.