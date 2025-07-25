Новый мессенджер MAX от VK сможет передавать ваши данные госорганам. Сервис собирает всё: от контактов до IP-адреса, и делится этим с властями и рекламщиками ©Imagen
Пользователям нового российского мессенджера MAX придётся делиться своими данными с государством. Обновлённая политика конфиденциальности позволяет передавать информацию о юзерах не только силовикам, но и органам местного самоуправления, пишет издание Comnews.
Сервис, который позиционируют как отечественную альтернативу, аккумулирует практически всё. В его цифровые данные попадают списки телефонных контактов, ФИО, никнеймы и даже аватарки. Все данные хранятся на российских серверах.
Не останутся без внимания и технические детали. IP-адрес, характеристики вашего устройства и данные об активности в приложении — всё это окажется в базе данных.
Помимо чиновников, доступ к вашим интересам получит и поставщики рекламы. За это отвечает платформа MyTracker, которая, как и сам мессенджер, принадлежит IT-гиганту VK. Она анализирует, на какую рекламу вы чаще всего кликаете.
По сути, MAX превращается в такой цифровой аквариум, где каждая рыбка-пользователь находится под пристальным наблюдением.
Репутация владельца сервиса добавляет тревожности. В 2023 году VK уже ловили на крупной утечке, когда в сеть уплыли данные 3,5 миллионов пользователей Mail.ru. Тогда корпорация отделалась штрафом в 60 тысяч рублей.
Этот мессенджер, представленный в марте 2025 года, активно продвигается на государственном уровне. Уже с 1 сентября 2025 года его планируют в обязательном порядке предустанавливать на все новые устройства в России.
- Это какая-то особая норма для MAX или другие мессенджеры тоже передают данные властям?
Передача данных по запросу госорганов — стандартная практика для всех IT-компаний, работающих в России. Это требование законодательства, и оно распространяется на все мессенджеры. Сенсацией в случае с MAX стал не сам факт передачи, а то, насколько широко и открыто это прописано в политике конфиденциальности, где указана готовность предоставлять данные любому органу государственной власти или местного самоуправления по их запросу.
- Насколько MAX вообще безопасен? Есть ли в нём шифрование?
Разработчики позиционируют MAX как безопасный канал для общения. На данный момент в мессенджере реализовано шифрование «канала от клиента к серверу», что защищает данные при их передаче. Однако это не сквозное (end-to-end) шифрование, как, например, в секретных чатах зарубежных мессенджеров. При таком типе шифрования доступ к содержанию переписки у самой компании-владельца сервиса остаётся. Внедрение полноценного сквозного шифрования в MAX пока только планируется. Для защиты от киберугроз компания VK внедрила в мессенджер собственную SIEM-платформу, способную анализировать более 3 млн событий безопасности в секунду.
- Зачем государству понадобился собственный мессенджер?
MAX — это не просто мессенджер, а часть большой государственной стратегии по созданию суверенной цифровой экосистемы. По задумке, он должен стать платформой-«супераппом», объединяющей общение, госуслуги, платежи и даже цифровой паспорт. В будущем через MAX планируется подписывать документы, получать справки и взаимодействовать с МФЦ. Оператором для создания национального мессенджера на базе MAX была назначена дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».
- Есть ли какие-то технические ограничения у мессенджера?
Да, на данный момент существуют некоторые ограничения. Во-первых, регистрация в мессенджере доступна только для пользователей с российскими и белорусскими номерами телефонов. Во-вторых, пользователи из других стран могут столкнуться с проблемами при скачивании приложения из-за региональных ограничений в магазинах приложений. Кроме того, сервис находится на стадии бета-тестирования, поэтому возможны ошибки в работе.
- Что будет с зарубежными мессенджерами? Их заблокируют после появления MAX?
Несмотря на слухи, официальные лица, включая главу комитета Госдумы по информполитике, заявляют, что блокировать зарубежные мессенджеры пока не планируется. Однако их обяжут соблюдать российское законодательство. Более того, уже обсуждается инициатива по созданию государственной программы для переноса данных пользователей (включая переписки и контакты) из популярных на данный момент мессенджеров в MAX, чтобы облегчить им переход на отечественную платформу.
- Я могу отказаться от использования MAX, если он будет предустановлен на мой новый телефон?
Да, можете. Обязательная предустановка не означает обязательное использование. Вы можете не активировать приложение, не регистрироваться в нём или просто удалить его со своего устройства, если операционная система это позволяет. Закон о предустановке направлен на то, чтобы предоставить пользователям российскую альтернативу зарубежным сервисам, а не навязать её.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.