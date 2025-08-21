Вице-премьер Башкирии рассказал о срыве сроков строительства двух поликлиник из-за нехватки рабочих

В Башкирии срывают сдачу двух поликлиник. Власти говорят о нехватке рабочих, а местные уверены: подрядчики просто не хотят платить нормальные деньги.

Жители Благовещенска и села Бакалы рискуют не получить медицинскую помощь в новых поликлиниках вовремя. Строительство отстает от графика, потому что подрядчикам не хватает рабочих и есть перебои с поставками материалов.

О проблеме сообщил вице-премьер Башкирии Рустем Газизов после того, как лично проверил стройплощадки. По его словам, он поручил подрядчикам найти больше людей и приложить все усилия, чтобы успеть в срок. Обе поликлиники строят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В комментариях к посту Газизова жители назвали свою причину кадрового голода — низкие зарплаты. По их мнению, местные специалисты не идут на стройку из-за маленькой оплаты, задержек выплат и плохих условий труда. Люди уверены: если бы подрядчики предложили достойные деньги, проблема с нехваткой рабочих была бы решена.