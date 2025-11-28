Входящие из-за рубежа могут заблокировать для всех абонентов России

Власти готовят меры против телефонного спама: звонки из-за рубежа могут запретить по умолчанию. Разрешат только тем, кто сам попросит.

В России рассматривают возможность введения запрета на входящие голосовые вызовы из-за границы для российских абонентов. Инициатива, которая сейчас обсуждается в профильных ведомствах, предполагает блокировку «по умолчанию» международных звонков, либо предоставление абонентам права самим ставить такой запрет.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, логика нововведения проста: большинство мошеннических звонков сейчас поступает именно из-за рубежа. Система «Антифрод» научилась отсекать подменные российские номера, но этого недостаточно, когда вызов идет реально из другой страны. Теперь, чтобы принять звонок от родственников из Минска или партнеров из Китая, абоненту, возможно, придется подавать заявление оператору.

Сенатор Артем Шейкин уточнил, что рассматривается вариант, при котором абонент сможет сам блокировать иностранные вызовы, а незаблокированные будут помечаться специальным индикатором. Это второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, который планируют внести в Госдуму до конца 2025 года. Если поправки примут, международная телефонная связь станет более регулируемой, а основным каналом общения с заграницей могут остаться мессенджеры.

В 2024 году система Роскомнадзора проверила 158 миллиардов вызовов, заблокировав около 606 миллионов подозрительных звонков. Количество заблокированных вызовов снизилось по сравнению с предыдущим годом, что может говорить о смене тактики злоумышленников, которые перестали массово использовать простую подмену номера.

В Башкирии проблема телефонного мошенничества остается актуальной. Только за одни сутки жители республики перевели злоумышленникам более 7 миллионов рублей. В Уфе зафиксирован случай, когда под влиянием телефонных манипуляций девушка совершила попытку ограбления банка.