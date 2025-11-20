Вход в природные парки Башкирии подорожает с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года меняются расценки на посещение популярных туристических мест региона. Публикуем обновленный прайс и список тех, кого пустят бесплатно.

Руководство Дирекции по особо охраняемым природным территориям объявило об изменении стоимости визитов в главные туристические локации региона. Соответствующий приказ вступает в силу в начале зимы, 1 декабря. Решение объяснили тем, что тарифы не пересматривались с 2021 года, а поток отдыхающих постоянно растет.

Тарифы: что изменилось?

Дороже всего обойдется поездка на озеро Кандрыкуль — за вход придется отдать 340 рублей. Чуть меньше, 300 рублей, составит сбор за прогулку по Мурадымовскому ущелью. Эти направления традиционно считаются самыми загруженными, особенно в летний сезон, что требует больших затрат на уборку и обслуживание.

Стоимость для популярных направлений

Посещение природного парка «Аслы-Куль» и восхождение на гору Иремель оценили в 260 рублей с человека. Самый бюджетный вариант из обновленного списка — парк «Зилим», билет туда обойдется в 240 рублей. Новые расценки привязали к прожиточному минимуму трудоспособного населения, взяв за основу процентную ставку от федерального показателя.

Кто может пройти бесплатно?

Сохранился широкий перечень граждан, которые могут не платить за вход. В список льготников вошли участники специальной военной операции и члены их семей, пенсионеры, дети дошкольного и школьного возраста. Также свободный доступ гарантирован многодетным родителям и людям с инвалидностью.

Рекордный поток туристов — цифры и причины

Ранее профильные ведомства сообщали о резком скачке интереса к внутреннему туризму. Только за неполный 2025 год особо охраняемые территории посетили 260 тысяч человек, что на 67% больше показателей прошлого периода. Такая нагрузка усиливает износ инфраструктуры и требует дополнительных средств на вывоз мусора.

Для чего поднимают тарифы?

До этого момента действовали более демократичные расценки. Например, билет на озера стоил около 250 рублей, а горные маршруты обходились в 200. Вырученные средства обещают направить на обустройство экологических троп, стоянок и сохранение уникальных природных комплексов от антропогенного воздействия.