Вход на Госуслуги стал недоступен без скачивания приложения MAX

Часть пользователей Госуслуг столкнулась с отсутствием кнопки «Пропустить» при авторизации. Портал требует установить мессенджер MAX для входа в аккаунт.

Пользователи из разных регионов сообщают, что портал «Госуслуги» предлагает установить мессенджер MAX при авторизации. У части граждан пропала кнопка «Пропустить», блокируя возможность войти в свой аккаунт без скачивания приложения. Проблема появилась не у всех пользователей.

После ввода пароля не появляется поле для ввода SMS-кода. Вместо этого на экране отображается предложение установить MAX. Люди не могут записаться к врачу или проверить электронный дневник ребёнка.

В техподдержке мессенджера объяснили изменение соображениями безопасности. Аутентификация через MAX снижает риски перехвата SMS и кражи данных. Обойти ограничение можно, переключив браузер в режим «версия для ПК».

Проблемы с интеграцией MAX и Госуслуг возникали ранее. IT-специалисты связывали их с работой системы в тестовом режиме. Разработчики активируют расширенный функционал для проверки, который позже корректируется.

Мессенджер MAX, разработанный VK, вошёл в перечень приложений для предустановки на смартфонах в России с 1 сентября 2025 года, заменив VK Мессенджер. Ранее власти Башкирии требовали от управляющих компаний перевести домовые чаты в MAX.

Приложение быстро набрало популярность и возглавило топы по скачиваниям в AppStore и Google Play. Согласно политике конфиденциальности, сервис может передавать данные пользователей, включая IP-адреса и списки контактов, государственным органам.