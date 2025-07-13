Ветеринаров на СВО? Дипфейк с Главой Башкирии чуть не вызвал панику

В соцсетях разлетелся дипфейк с Радием Хабировым. В нём он якобы просит ветеринаров ехать в зону СВО из-за нехватки врачей. Власти назвали ролик подделкой ©glavarb.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров снова стал звездой фейкового видео, которое активно распространяется в соцсетях и мессенджерах. Как сообщил канал «Война с фейками», это уже не первая подобная атака на руководителя региона.
В новом ролике, созданном с помощью дипфейк-технологии, Хабиров якобы обращается к ветеринарам с просьбой отправиться в зону СВО. Причиной называется острая нехватка медицинских кадров. Получился плохо срежиссированный спектакль, где мимика спикера не всегда совпадает со звуковой дорожкой.
На самом деле цифровые кукловоды взяли за основу реальное выступление главы республики от 18 марта 2025 года. В оригинальном видео Радий Хабиров произносил речь на совершенно другую тему — о патриотизме и важности межнационального согласия. Злоумышленники просто подменили звук, наложив на видеоряд свой текст.
Это уже отработанная схема. Ранее по сети гулял другой фейк, где глава Башкирии якобы просил жителей жертвовать деньги на нужды СВО. Оба ролика были оперативно опровергнуты властями.
Сам Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что Башкирия находится в центре информационных атак. В марте 2025 года на заседании Совета по межнациональным отношениям приводились данные о том, что республика лидирует по количеству телеграм-каналов, вовлечённых в формирование протестной повестки.
Как отмечали тогда эксперты, часть этих каналов управляется из единых центров за рубежом. Их основной целью является молодёжь, у которой пытаются размыть традиционные ценности и исказить историческую правду.
- Что такое дипфейк и как его создают?
Дипфейк (от англ. deepfake) — это технология, объединяющая «глубинное обучение» (deep learning) и «подделку» (fake). С помощью нейросетей злоумышленники берут реальное видео и заменяют на нём лицо или голос человека. Алгоритмы анализируют мимику, жесты и интонации, а затем создают очень реалистичную подделку. Чем больше исходных фото и видео, тем качественнее получается фейк.
- Как можно понять, что видео с Хабировым — подделка?
Есть несколько явных признаков. Во-первых, эксперты и сам канал-разоблачитель «Война с фейками. Башкортостан» отмечают, что голос и движения на видео выглядят неестественно. Во-вторых, что самое главное, существует оригинал этого видео. Злоумышленники взяли за основу реальное обращение Радия Хабирова от 18 марта 2025 года, где он говорил о программе поддержки вузов «Приоритет 2030», и просто наложили другой звук.
- Почему целью выбрали именно главу Башкирии?
Это не единичный случай, а часть целенаправленной информационной атаки. Подобные фейки создавались и с участием других российских губернаторов, например, главы Астраханской области. Цель таких вбросов — посеять панику и недоверие к власти, дестабилизировать обстановку в регионе. Сам Хабиров ранее заявлял, что Башкирия находится в центре информационных атак.
- Кто стоит за созданием этих фейков?
Источники, разоблачившие подделку, указывают на украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). Это стандартная тактика для распространения дезинформации и создания напряжённости.
- Как в России борются с дипфейками?
Проблема очень серьёзная, и с ней борются на нескольких уровнях.
- Законодательство: в Госдуму уже внесён законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за создание дипфейков в преступных целях. Наказания могут варьироваться от крупных штрафов до шести лет лишения свободы.
- Технологии: российские специалисты, например, в Донском техническом вузе, разрабатывают программы для выявления подделок. Однако это постоянная гонка: нейросети для создания фейков тоже совершенствуются. Интересно, что в самой Башкирии ранее объявляли конкурс на разработку антифейковых решений.
- Информирование: создаются специальные ресурсы, вроде телеграм-канала «Лапша Медиа», которые оперативно разоблачают подобные вбросы.
- А что делать обычному человеку, чтобы не стать жертвой обмана?
Главное правило — критическое мышление. Если видите сенсационное видео с известным человеком, не спешите верить и тем более пересылать его. Проверьте информацию в официальных источниках: на страницах самого политика или в авторитетных СМИ. Если вы стали жертвой шантажа с использованием дипфейка, эксперты советуют не поддаваться на провокации, обращаться в службу поддержки платформы, где размещено видео, и в полицию, так как клевета — это уголовное преступление.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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