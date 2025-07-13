Ветеринаров на СВО? Дипфейк с Главой Башкирии чуть не вызвал панику

В соцсетях разлетелся дипфейк с Радием Хабировым. В нём он якобы просит ветеринаров ехать в зону СВО из-за нехватки врачей. Власти назвали ролик подделкой

Глава Башкирии Радий Хабиров снова стал звездой фейкового видео, которое активно распространяется в соцсетях и мессенджерах. Как сообщил канал «Война с фейками», это уже не первая подобная атака на руководителя региона.

В новом ролике, созданном с помощью дипфейк-технологии, Хабиров якобы обращается к ветеринарам с просьбой отправиться в зону СВО. Причиной называется острая нехватка медицинских кадров. Получился плохо срежиссированный спектакль, где мимика спикера не всегда совпадает со звуковой дорожкой.

На самом деле цифровые кукловоды взяли за основу реальное выступление главы республики от 18 марта 2025 года. В оригинальном видео Радий Хабиров произносил речь на совершенно другую тему — о патриотизме и важности межнационального согласия. Злоумышленники просто подменили звук, наложив на видеоряд свой текст.

Это уже отработанная схема. Ранее по сети гулял другой фейк, где глава Башкирии якобы просил жителей жертвовать деньги на нужды СВО. Оба ролика были оперативно опровергнуты властями.

Сам Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что Башкирия находится в центре информационных атак. В марте 2025 года на заседании Совета по межнациональным отношениям приводились данные о том, что республика лидирует по количеству телеграм-каналов, вовлечённых в формирование протестной повестки.

Как отмечали тогда эксперты, часть этих каналов управляется из единых центров за рубежом. Их основной целью является молодёжь, у которой пытаются размыть традиционные ценности и исказить историческую правду.