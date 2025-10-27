0
13 минут
Новости

Ветеран СВО занял высокую должность в правительстве Башкирии

Экс-мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, вернувшийся из зоны СВО, занял пост замминистра семьи, труда и соцзащиты Башкортостана. Его управленческий и фронтовой опыт Хабиров назвал ценными для республики.
Азамат Юлдашбаев
©Правительство Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров 27 октября назначил Азамата Юлдашбаева заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. Об этом он объявил на оперативном совещании в правительстве региона.

Содержание
  1. Карьера и участие в СВО
  2. Часть масштабных кадровых перестановок
  3. Опыт и перспективы

Карьера и участие в СВО

52-летний Азамат Юлдашбаев с 2022 года занимал должность главы администрации города Сибая. В сентябре 2024 года он принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции, заключив контракт. После возвращения из зоны СВО Юлдашбаев получил новое назначение в правительстве республики.

Часть масштабных кадровых перестановок

Назначение Юлдашбаева стало частью серии кадровых изменений в правительстве Башкирии. В этот же день Радий Хабиров назначил Дениса Ганиева своим пресс-секретарем, а Данияр Абдрахманов занял должность заместителя руководителя администрации главы республики по внутренней политике. Азат Бадранов был назначен исполняющим обязанности ректора Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ).

Опыт и перспективы

Комментируя назначения, Радий Хабиров отметил большой опыт новых руководителей и пожелал им успехов на новых должностях. Юлдашбаев будет курировать важные социальные направления в республике. Его управленческий опыт в качестве главы города и участие в СВО могут быть полезны для работы в социальном ведомстве.

Похожие записи
0
02.10.2025
Спецоперация

В Башкирии назначили ответственного за помощь участникам СВО и их семьям

руслан хабибов
Вице-премьер и министр спорта Башкирии Руслан Хабибов теперь официально отвечает за всю поддержку бойцов СВО и их семей. Глава республики подписал указ, который закрыл давний пробел в кабмине.
0
15.09.2025
Новости

В башкирском Баймаке нашли замену внезапно ушедшему мэру

чиновники
В Баймаке, который недавно шумел из-за протестов, сменилась власть. Город возглавил 46-летний техдиректор управляющей компании Ирек Хисматуллин. У него диплом учителя географии.
0
04.09.2025
Новости

Хабиров обновил комиссию по недрам: Бадранов и шесть чиновников исключены

Азат Бадранов
Радий Хабиров устроил масштабную ротацию в межведомственной комиссии по недропользованию. Азат Бадранов и ещё шесть чиновников покинули её состав.
0
25.08.2025
Политика

Ветеран СВО Оскар Ситдиков назначен помощником главы Башкирии

оскар ситдиков пожимает руку радию хабирову
Ветеран спецоперации из Белорецкого района Оскар Ситдиков стал помощником главы Башкирии. 35-летний боец обошёл 44 тысячи конкурентов в кадровом конкурсе.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.