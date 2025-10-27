Ветеран СВО занял высокую должность в правительстве Башкирии

Экс-мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, вернувшийся из зоны СВО, занял пост замминистра семьи, труда и соцзащиты Башкортостана. Его управленческий и фронтовой опыт Хабиров назвал ценными для республики.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 27 октября назначил Азамата Юлдашбаева заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения республики. Об этом он объявил на оперативном совещании в правительстве региона.

Карьера и участие в СВО

52-летний Азамат Юлдашбаев с 2022 года занимал должность главы администрации города Сибая. В сентябре 2024 года он принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции, заключив контракт. После возвращения из зоны СВО Юлдашбаев получил новое назначение в правительстве республики.

Часть масштабных кадровых перестановок

Назначение Юлдашбаева стало частью серии кадровых изменений в правительстве Башкирии. В этот же день Радий Хабиров назначил Дениса Ганиева своим пресс-секретарем, а Данияр Абдрахманов занял должность заместителя руководителя администрации главы республики по внутренней политике. Азат Бадранов был назначен исполняющим обязанности ректора Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ).

Опыт и перспективы

Комментируя назначения, Радий Хабиров отметил большой опыт новых руководителей и пожелал им успехов на новых должностях. Юлдашбаев будет курировать важные социальные направления в республике. Его управленческий опыт в качестве главы города и участие в СВО могут быть полезны для работы в социальном ведомстве.