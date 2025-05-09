Ветеран хоккея Григорий Панин намерен продлить контракт с уфимским клубом

НьюсБаш узнал, на что готов пойти 39-летний Григорий Панин после вылета команды из плей-оффа.

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин не готов завершать карьеру после того, как его команда уступила «Локомотиву» в четвертьфинале Кубка Гагарина (1-4 в серии).

Ветеран, который выступает за Уфу уже восемь сезонов, заявил, что хочет остаться в команде ещё на год:

«Мне очень хочется остаться в ‘Салавате Юлаеве’ и доиграть здесь. Этот клуб стал для меня родным, как и город, и наши преданные болельщики».

Контракт 39-летнего хоккеиста истекает 31 мая — и теперь руководство клуба решает, нужен ли им защитник такого возраста в составе.

А мы-то помним, как Панин в свои лучшие годы не только шайбы отбивал, но и соперников не щадил. Ну что, дадим ветерану ещё один сезон?