Весеннее обострение цен: «Башнефть» в четвертый раз за год повысила цены на топливо

С 1 марта на заправках «Башнефти» в Башкирии бензин подорожал на 30–50 копеек. Несмотря на регулярный рост цен с начала 2026 года, топливо в республике остается одним из самых дешевых в ПФО.

С приходом календарной весны автомобилистов Башкирии встретили новые цифры на информационных табло АЗС. С 1 марта компания «Башнефть-Розница» увеличила розничную стоимость всех марок бензина на 30–50 копеек за литр. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Максимальный рост традиционно пришелся на премиальное топливо: марка АИ-100 подорожала сразу на 50 копеек и пробила психологическую отметку — 87,15 рубля за литр. Народный АИ-92 и его фирменная версия ATUM выросли в цене на 30 копеек — теперь за них придется отдать 60,85 и 62,2 рубля соответственно. На аналогичную сумму подорожали АИ-95 (64,85 руб.) и АИ-95 ATUM (66,1 руб.). При этом стоимость зимнего дизельного топлива осталась «замороженной» на январском уровне — 74,6 рубля за литр.

Отметим, что текущая корректировка прайсов стала уже четвертой с начала 2026 года. Ранее нефтяники меняли ценники 1 января, а также 4 и 22 февраля. Как отмечают финансовые аналитики, ползучий рост цен на АЗС в этом году обусловлен федеральными факторами: индексацией топливных акцизов на 5%, повышением НДС с 20% до 21% и урезанием демпферных выплат производителям Для сравнения: за весь прошлый год «Башнефть» переписывала цены на своих заправках 29 раз.

Несмотря на регулярные повышения, топливо в Башкортостане остается одним из самых доступных в стране. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в республике в начале 2026 года держится на 2–3% ниже общероссийских показателей. Башкирия стабильно входит в топ-15 регионов России с самым дешевым автомобильным топливом.