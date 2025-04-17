Важный запрет начнет действовать в Башкирии

За нарушения грозят штрафы до 800 тысяч рублей

МЧС Башкирии сообщает о введении особого противопожарного режима с 18 апреля. Ведомство предупреждает о серьезных ограничениях на всей территории республики.

Любителям шашлыков придется искать альтернативу — разжигать костры запретят практически везде: в сельхозугодиях, на особо охраняемых природных территориях, вблизи дорог и водоемов, в городах и селах, на дачных участках, свалках, полигонах ТБО и на территориях предприятий.

Кроме того, нельзя будет запускать фейерверки и хранить легковоспламеняющиеся материалы рядом с лесами.

За нарушение правил придется выплатить штраф: обычным гражданам —10-20 тысяч рублей, должностным лицам — 30-60 тысяч, индивидуальным предпринимателям — 60-80 тысяч. Юридические лица рискуют получить штраф от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в республике за сутки в двух пожарах в частных домах погибли три человека. Трагедии произошли в Янауле и селе Благовар