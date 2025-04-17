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Важный запрет начнет действовать в Башкирии

За нарушения грозят штрафы до 800 тысяч рублей
горит сухая трава в лесу
©Imagen

МЧС Башкирии сообщает о введении особого противопожарного режима с 18 апреля. Ведомство предупреждает о серьезных ограничениях на всей территории республики.

Любителям шашлыков придется искать альтернативу — разжигать костры запретят практически везде: в сельхозугодиях, на особо охраняемых природных территориях, вблизи дорог и водоемов, в городах и селах, на дачных участках, свалках, полигонах ТБО и на территориях предприятий.

Кроме того, нельзя будет запускать фейерверки и хранить легковоспламеняющиеся материалы рядом с лесами.

За нарушение правил придется выплатить штраф: обычным гражданам —10-20 тысяч рублей, должностным лицам — 30-60 тысяч, индивидуальным предпринимателям — 60-80 тысяч. Юридические лица рискуют получить штраф от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в республике за сутки в двух пожарах в частных домах погибли три человека. Трагедии произошли в Янауле и селе Благовар

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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