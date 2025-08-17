Ваши деньги теряют 15% в год: эксперты назвали единственный способ их спасти

Хранить наличные дома — самый невыгодный вариант

Деньги на обычной карте могут терять до 15% своей стоимости в год из-за инфляции, которая в России достигает 6–8%. Чтобы защитить сбережения от обесценивания, финансовые эксперты советуют использовать накопительные счета.

Почему старые методы не работают

Хранить наличные дома — самый невыгодный вариант: деньги не приносят дохода и просто дешевеют. Классические банковские вклады тоже не всегда спасают. Проценты по ним могут не покрывать инфляцию, а забрать деньги досрочно без штрафов, как правило, нельзя. Любая, даже небольшая доходность лучше, чем ее полное отсутствие.

В чем польза накопительного счета

Накопительный счет — это что-то среднее между вкладом и обычной картой. С него можно в любой момент снимать деньги и пополнять его без ограничений и потери процентов. При этом на остаток начисляется доход, который сейчас часто превышает уровень инфляции.

Счет легко открыть за пару минут в мобильном приложении почти любого банка. Деньги остаются доступны круглосуточно.

Кому это подойдет

Такой счет идеально подходит для создания финансовой подушки безопасности. Им удобно пользоваться фрилансерам с нерегулярным доходом, молодым специалистам, которые только начинают копить, а также семьям и пенсионерам для сохранения сбережений без лишнего риска.

Хотя существуют и более сложные инструменты, вроде облигаций или биржевых фондов (ETF), они требуют специальных знаний. Для большинства людей, которые хотят надежно сберечь и немного приумножить деньги, накопительный счет — самый простой и сбалансированный выбор.