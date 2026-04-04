В Уфу прибыли пассажиры поезда, потерпевшего крушение под Ульяновском

Утром 4 апреля на вокзал Уфы прибыл рейс с 125 пассажирами поезда №302, который сошёл с рельсов под Ульяновском днём ранее. Об этом сообщило МЧС Башкортостана.

На перроне людей ждали психологи и спасатели МЧС, а также сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Они помогали пассажирам с багажом, ориентировали их на вокзале и оказывали психологическую поддержку тем, кому она требовалась.

«Наша главная задача — чтобы люди, перенесшие стресс в пути, смогли спокойно и организованно добраться до дома или пересесть на другие рейсы», — пояснила пресс-служба ведомства.

Поезд сошёл с рельсов 3 апреля вблизи станции Бряндино в Ульяновской области: семь из восьми вагонов опрокинулись на бок. 55 человек обратились за медицинской помощью, 17 из них госпитализировали. Погибших нет. По предварительным данным, причиной стал дефект путей.

РЖД развернули оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

По данным «Ведомостей», за помощью врачей обратились 55 взрослых, из них 18 попали в больницы Ульяновска и Димитровграда. Четверых детей после осмотра тоже госпитализировали, их состояние — удовлетворительное. В поезде ехали 415 пассажиров, в том числе 157 жителей Челябинской области, среди которых 65 детей.

Следствие рассматривает версию о неисправности рельсового полотна. Изъятые фрагменты путей отправили на криминалистическую экспертизу. Движение поездов на этом участке остановили.

Станция Бряндино уже попадала в сводки происшествий: 22 ноября 2023 года пассажирский поезд «Адлер — Пермь» столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. По данным РЖД, тогда 25 человек обратились за медпомощью, по факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.