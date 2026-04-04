В Уфу прибыли пассажиры поезда, потерпевшего крушение под Ульяновском

Утром 4 апреля на вокзал Уфы прибыл рейс с 125 пассажирами поезда №302, который сошёл с рельсов под Ульяновском днём ранее. Об этом сообщило МЧС Башкортостана.
На перроне людей ждали психологи и спасатели МЧС, а также сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Они помогали пассажирам с багажом, ориентировали их на вокзале и оказывали психологическую поддержку тем, кому она требовалась.

«Наша главная задача — чтобы люди, перенесшие стресс в пути, смогли спокойно и организованно добраться до дома или пересесть на другие рейсы», — пояснила пресс-служба ведомства.

Поезд сошёл с рельсов 3 апреля вблизи станции Бряндино в Ульяновской области: семь из восьми вагонов опрокинулись на бок. 55 человек обратились за медицинской помощью, 17 из них госпитализировали. Погибших нет. По предварительным данным, причиной стал дефект путей.

РЖД развернули оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

По данным «Ведомостей», за помощью врачей обратились 55 взрослых, из них 18 попали в больницы Ульяновска и Димитровграда. Четверых детей после осмотра тоже госпитализировали, их состояние — удовлетворительное. В поезде ехали 415 пассажиров, в том числе 157 жителей Челябинской области, среди которых 65 детей.

Следствие рассматривает версию о неисправности рельсового полотна. Изъятые фрагменты путей отправили на криминалистическую экспертизу. Движение поездов на этом участке остановили.

Станция Бряндино уже попадала в сводки происшествий: 22 ноября 2023 года пассажирский поезд «Адлер — Пермь» столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. По данным РЖД, тогда 25 человек обратились за медпомощью, по факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

Похожие записи
0
05.04.2026
Происшествия

В Аургазинском районе Башкирии сгорел жилой дом — двое человек погибли

спасатели на месте пожара
Ночью 5 апреля в селе Тукаево сгорел деревянный дом — пожарные нашли тела под завалами.
0
05.04.2026
Происшествия

МЧС Башкирии сообщило о пожаре в Белорецке: огонь охватил второй этаж кирпичного здания

сотрудник мчс на месте пожара
Вечером 4 апреля в Белорецке на улице Точисского загорелось кирпичное здание бытового обслуживания. Спасатели вывели из задымлённых помещений 25 человек, ещё 30 выбрались самостоятельно.
1
04.04.2026
Происшествия

Влюбился — и лишился 2,5 миллиона: жительница Магнитогорска пойдёт под суд за обман парня из Башкирии

пятитысячные рублевые купюры
22-летняя жительница Магнитогорска на протяжении нескольких месяцев выманивала деньги у влюблённого в неё жителя села под выдуманными предлогами — на операцию сестре, на «спасение» от кредиторов.
0
04.04.2026
Криминал

Прятался за чужим именем 10 лет: в Оренбурге поймали разыскиваемого за убийство в Башкирии

задержание преступника
Мужчину задержали с поддельным паспортом — он купил его, чтобы скрыться от полиции.
0
04.04.2026
Спорт

Гомоляко объяснил, почему «Салават Юлаев» был сильнее «Автомобилиста» в серии плей-офф

Виктор Козлов
Хоккейный агент Сергей Гомоляко объяснил, почему с самого начала ставил на победу «Салавата Юлаева» в серии против «Автомобилиста».
0
04.04.2026
Спорт

Кожевников назвал Козлова лучшим тренером сезона: «Показал свой великий уровень»

Виктор Козлов
Двукратный олимпийский чемпион оценил работу наставника «Салавата Юлаева», выведшего команду во второй раунд плей-офф КХЛ.
0
04.04.2026
Спорт

Рябыкин назвал серию «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» лучшей в первом раунде КХЛ

хоккеисты
Экс-тренер нескольких клубов лиги разобрал итоги стартового раунда Кубка Гагарина и рассказал, чем его удивила уфимская команда
