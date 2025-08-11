В уфимской больнице умерла женщина отравившаяся сочинской чачей с метанолом

36-летняя жительница Башкирии, ослепшая от сочинской чачи с метанолом, скончалась в уфимской больнице.

Врачи не смогли спасти 36-летнюю пациентку, которую привезли в уфимскую больницу с тяжелейшей интоксикацией. Информацию о её смерти официально подтвердили в Минздраве Башкирии.

Три дня назад жительницу деревни Мармылево, доставили к медикам. Она ослепла после того, как попробовала чачу, привезённую ей в качестве гостинца с Сочи.

Лабораторные анализы быстро подтвердили худшие опасения — в напитке содержался метиловый спирт, он же метанол. Всё это время врачи боролись за жизнь пациентки, проводя все необходимые процедуры, но яд оказался сильнее. Её состояние изначально оценивалось как крайне тяжёлое.

Инцидент — лишь звено в целой цепи смертей, прокатившейся по России. Как выяснилось, все пострадавшие в разных регионах покупали отраву на одном и том же рынке в Сочи. Волна отравлений затронула как минимум несколько городов.

Правоохранители уже отреагировали на ситуацию. Две женщины, торговавшие паленым алкоголем, были задержаны и арестованы. Следствие выясняет, как именно смертельно опасное вещество попало в бутылки с чачей.