В уфимской больнице умерла женщина отравившаяся сочинской чачей с метанолом

36-летняя жительница Башкирии, ослепшая от сочинской чачи с метанолом, скончалась в уфимской больнице. ©rutube
Врачи не смогли спасти 36-летнюю пациентку, которую привезли в уфимскую больницу с тяжелейшей интоксикацией. Информацию о её смерти официально подтвердили в Минздраве Башкирии.
Три дня назад жительницу деревни Мармылево, доставили к медикам. Она ослепла после того, как попробовала чачу, привезённую ей в качестве гостинца с Сочи.
Лабораторные анализы быстро подтвердили худшие опасения — в напитке содержался метиловый спирт, он же метанол. Всё это время врачи боролись за жизнь пациентки, проводя все необходимые процедуры, но яд оказался сильнее. Её состояние изначально оценивалось как крайне тяжёлое.
Инцидент — лишь звено в целой цепи смертей, прокатившейся по России. Как выяснилось, все пострадавшие в разных регионах покупали отраву на одном и том же рынке в Сочи. Волна отравлений затронула как минимум несколько городов.
Правоохранители уже отреагировали на ситуацию. Две женщины, торговавшие паленым алкоголем, были задержаны и арестованы. Следствие выясняет, как именно смертельно опасное вещество попало в бутылки с чачей.
Что именно стало причиной отравления в чаче?
Причиной массовых отравлений стал метиловый спирт (метанол), обнаруженный в пробах изъятой продукции. По предварительной версии, он попал в бутылки в составе сивушных масел, которые образуются при кустарном производстве алкоголя в больших объемах на продажу. Врач-нарколог Василий Шуров предположил, что напиток могли изготовить из дешевого технического спирта. Метанол — это сильнейший яд, и для летального исхода может быть достаточно всего 50 мл.
Насколько масштабной оказалась эта трагедия?
Случай с жительницей Башкирии стал частью волны отравлений, затронувшей несколько регионов России. Общее число погибших от употребления суррогатной чачи из Сочи достигло как минимум 12 человек. Среди жертв — туристы из Подмосковья, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Пскова и жители Донецкой народной республики.
Где именно продавали смертельный напиток?
Опасный алкоголь продавали на рынке «БаZар», также известном как «Казачий», который расположен в Адлерском районе Сочи на федеральной территории «Сириус». Все пострадавшие приобретали напитки в одной и той же торговой палатке. После выявления первых смертельных случаев на рынке были проведены рейды силовиков.
Кто продавал отравленную чачу и что им грозит?
По делу были задержаны и арестованы две местные жительницы в возрасте 30 и 71 года. По версии следствия, они знали, что алкоголь произведен кустарным способом и опасен для здоровья, но продолжали продавать его под видом домашнего вина и чачи. Одна из задержанных торговала на этом месте около 30 лет. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц»), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Как ядовитый алкоголь распространялся по стране?
Помимо продажи на рынке, выяснилось, что один из абхазских торговцев, у которого изъяли более 160 литров опасного напитка, регулярно отправлял свою продукцию по всей России. Товар маскировался под «домашнюю чачу как у бабушки» и рассылался по разным городам, включая Москву. Туристы также увозили купленный алкоголь с собой в родные регионы, где и происходили трагедии.
Можно ли было распознать опасность при употреблении?
Эксперты утверждают, что отличить метиловый спирт от этилового (пищевого) по вкусу или запаху невозможно. Кроме того, симптомы отравления метанолом на ранней стадии — тошнота, головокружение, слабость — очень похожи на обычное сильное похмелье, что мешает вовремя распознать смертельную опасность и обратиться за помощью. Характерный признак отравления метанолом, который проявляется позже, — это резкое ухудшение и потеря зрения.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.