В уфимском парке Кашкадан 15 ноября состоится акция «Ищу человека»

15 ноября в уфимском парке Кашкадан пройдёт акция «Ищу человека». Там можно будет познакомиться с собаками из приютов, получить советы ветеринара и даже забрать питомца домой.

В Уфе 15 ноября в парке Кашкадан состоится благотворительная акция, где бездомным собакам будут искать хозяев. Мероприятие под названием «Ищу человека» пройдёт с часу до трёх дня, вход для всех желающих будет свободным.

Инициатива принадлежит главе городской администрации Ратмиру Мавлиеву и является частью его проекта «Уфа добрая». В мэрии отметили, что это не просто акция, а шанс подарить любовь и найти настоящего друга, взглянув в глаза маленьким и игривым пушистикам.

Гостей ждёт насыщенная программа, основной частью которой станет смотр собак из городских приютов, каждая из которых мечтает обрести семью. Кроме того, все желающие смогут получить консультации от ветеринарных врачей, сделать питомцам прививку от бешенства или установить чип по льготной цене.

В рамках события также запланированы показательные выступления от центра дрессировки. Для гостей проведут уроки ответственного отношения к животным, а также организуют различные игры и конкурсы для всей семьи.

Будет работать и пункт сбора помощи для приютов, куда можно принести корм, лекарства и другие необходимые вещи. Организаторы надеются, что сотни виляющих хвостов в парке смогут обрести свой дом и любящих хозяев.

Проблема бездомных животных в городе стоит довольно остро. По данным на июль 2025 года, в Уфе насчитывалось более 2,3 тысячи бродячих собак. При этом отловить удалось 729 из них. Сам мэр Ратмир Мавлиев признавал, что в городе «нет нормальных питомников», и поручал найти быстрое решение для увеличения мест содержания животных.

Проект «Уфа добрая», в рамках которого проходит акция, не ограничивается помощью животным. Как ранее писал News-Bash.ru, по этой же инициативе в городе открывали пункты обогрева для бездомных. А сама акция «Ищу человека» стала для Уфы регулярной — подобные мероприятия ранее проходили в парках «Волна» и «Первомайский».