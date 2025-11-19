В Уфе завершили подсветку ещё одного путепровода в рамках проекта цветового кодирования

По словам руководителя мэрии, выбор фиолетового цвета для оформления не был случайным. Он объяснил, что этот оттенок несёт в себе символы мира, духовности и гармонии, а также имеет исторические ассоциации с властью и богатством, уходящие корнями во времена Древней Греции и Рима. Основная же практическая цель проекта — не только эстетическая, но и функциональная: создание дополнительных визуальных ориентиров для водителей.
Новый фиолетовый путепровод стал продолжением системной работы по созданию цветовой навигации на главной транспортной артерии города. Ранее индивидуальные цветовые решения уже были реализованы на других участках:
- мост в створе улицы Заки Валиди — синий (символизирует реку Белую);
- путепровод на пересечении с улицей Октябрьской революции — зелёный;
- объект вдоль улицы имени города Галле — бирюзовый;
- мост на участке улицы 50 лет СССР — красный.
Инициатива по цветовому кодированию мостов и путепроводов в столице Башкирии была предложена в 2022 году и получила поддержку главы республики Радия Хабирова. Согласно ранее анонсированным планам, городская палитра продолжит расширяться. В перспективе на проспекте Салавата Юлаева появятся золотисто-медовый (на ул. Мингажева), изумрудный (на ул. Кирова) и оранжевый (на ул. Революционной) путепроводы.
Данные работы являются частью комплексной программы по благоустройству Уфы, реализуемой в 2025 году. Параллельно в городе ведётся обновление общественных пространств, включая укладку дорожек и монтаж освещения в дендропарке имени Георгия Рутто, а также ремонт тротуаров в историческом центре.