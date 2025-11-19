В Уфе завершили подсветку ещё одного путепровода в рамках проекта цветового кодирования

Путепровод на проспекте Салавата Юлаева в Уфе, расположенный в створе улицы Айской, получил фиолетовую художественную подсветку. Об окончании работ на объекте сообщил в своих социальных сетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.

По словам руководителя мэрии, выбор фиолетового цвета для оформления не был случайным. Он объяснил, что этот оттенок несёт в себе символы мира, духовности и гармонии, а также имеет исторические ассоциации с властью и богатством, уходящие корнями во времена Древней Греции и Рима. Основная же практическая цель проекта — не только эстетическая, но и функциональная: создание дополнительных визуальных ориентиров для водителей.

©Ратмир Мавлиев / Telegram

Новый фиолетовый путепровод стал продолжением системной работы по созданию цветовой навигации на главной транспортной артерии города. Ранее индивидуальные цветовые решения уже были реализованы на других участках:

мост в створе улицы Заки Валиди — синий (символизирует реку Белую);

путепровод на пересечении с улицей Октябрьской революции — зелёный;

объект вдоль улицы имени города Галле — бирюзовый;

мост на участке улицы 50 лет СССР — красный.

Инициатива по цветовому кодированию мостов и путепроводов в столице Башкирии была предложена в 2022 году и получила поддержку главы республики Радия Хабирова. Согласно ранее анонсированным планам, городская палитра продолжит расширяться. В перспективе на проспекте Салавата Юлаева появятся золотисто-медовый (на ул. Мингажева), изумрудный (на ул. Кирова) и оранжевый (на ул. Революционной) путепроводы.

Данные работы являются частью комплексной программы по благоустройству Уфы, реализуемой в 2025 году. Параллельно в городе ведётся обновление общественных пространств, включая укладку дорожек и монтаж освещения в дендропарке имени Георгия Рутто, а также ремонт тротуаров в историческом центре.