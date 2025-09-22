В Уфе затеяли опасную реформу детской неотложки

Детские отделения скорой помощи в Уфе ликвидируют до конца года. Тысячи семей подписали петицию, опасаясь за жизнь детей из-за пробок. В Минздраве уверяют: всё по правилам и для блага.

Решение башкирского Минздрава о реорганизации детских отделений в уфимской БСМП вызвало волну негодования. Как сообщает Уфа1, петиция против переноса клиник всего за три дня собрала около шести тысяч подписей от встревоженных родителей.

Главный страх — время в пути. Одно из отделений переезжает на 15 километров, с улицы Батырской на Свободы. Для экстренных случаев, когда у ребёнка судороги или приступ астмы, такая поездка через городские заторы может растянуться до полутора часов. Родители считают, что это ставит под прямую угрозу детские жизни.

Активисты заявляют о росте социального неравенства. По их мнению, реформа сильнее всего ударит по многодетным и семьям с невысоким доходом, для которых такси или перегруженная скорая — ненадёжное решение.

В Минздраве РБ разводят руками: действовать их заставляют новые санитарные нормы. Чиновники пояснили, что совместное пребывание детей и взрослых в одном здании недопустимо, чтобы исключить распространение инфекций. Конструкция БСМП не позволяет разделить потоки, подвергая риску даже тяжёлых пациентов в реанимации.

Ведомство предлагает свою схему логистики. Детей из северной части Уфы повезут в больницу №17, а из южной — в РДКБ. Республиканская детская больница находится всего в 500 метрах от БСМП, что, по мнению чиновников, снимает проблему доступности для южан. К тому же в БСМП нет многих узких детских специалистов, и пациентов всё равно возили в РДКБ. Сотрудникам переводимых отделений пообещали сохранить рабочие места и все выплаты.

На фоне этого финансовая нагрузка на семьи продолжает расти. Как подсчитал Центробанк, годовая инфляция в Башкортостане в июне 2025 года ускорилась, что отражается на стоимости товаров и услуг, включая транспорт.