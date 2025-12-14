0
1 час
Новости

В Уфе заработали катки — где покататься этой зимой и сколько это стоит

В Уфе к середине декабря заработали сразу четыре ледовых площадки. Ещё неделю назад горожане сетовали на отсутствие снега и зимних развлечений, но погода наконец позволила залить лёд.
три пары ног в коньках
©Gemini

Самым крупным стал каток «Строитель» в Черниковке на улице Александра Невского, 17. Площадь — 17 тысяч квадратных метров. Открылся он 13 декабря и принимает гостей со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00, в выходные — с полудня. Вход обойдётся взрослым в 100 рублей, детям — в 70 рублей. Малышей до пяти лет пускают бесплатно. Прокат коньков — 100 рублей за час.

Каток в парке Мажита Гафури на Горсовете занимает более 5 тысяч квадратных метров. Режим работы — ежедневно с 10:00 до 23:00. Вход со своим инвентарём — 350 рублей, детский билет — 250 рублей. За прокат попросят 400 рублей.

«Гагаринский» каток расположился у одноимённого торгового комплекса в Сипайлово. Здесь владельцы собственных коньков могут кататься без ограничения по времени. Взрослый билет — 180 рублей, детский — 150 рублей, дети до пяти лет проходят бесплатно. Площадка работает с 11:00 до 23:00.

Каток в «Арт-квадрате» — самый компактный из четырёх, его площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. Гостей ждут тёплая раздевалка, музыка и иллюминация. Вход со своими коньками — 350 рублей, льготный — 250 рублей. Комплект с прокатом для взрослых — 500 рублей, для льготников — 350 рублей. Время работы — с 12:00 до 22:00 ежедневно.

Помимо катков, в Уфе традиционно готовят ледовые городки и снежные горки. В прошлом году главный ледовый городок на Советской площади принял первых посетителей 20 декабря. В этом сезоне точные даты открытия ледовых фигур пока не объявлены — власти ждут устойчивых морозов.

Похожие записи
0
13.12.2025
Происшествия

В Уфе выписали подростка, прыгнувшего вместе с подругой в реку Белую после кражи

автомобиль реанимации
Медики выписали 17-летнего юношу, который 3 декабря проплыл более километра по ледяной реке Белой в Уфе. Об этом 12 декабря сообщили в Минздраве Башкирии.
0
12.12.2025
Криминал

Экс-военком Уфы получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей

на осужденного надевают наручники
Бывший военком Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей. Он платил зарплаты несуществующим сотрудникам.
0
12.12.2025
Происшествия

В Уфе возле Воскресенского собора на ходу загорелся автомобиль такси

горит автомобиль такси
Утром 12 декабря в Уфе на улице Комсомольской загорелся легковой автомобиль. Машина загорелась рядом с Воскресенским собором, сообщили очевидцы.
1
12.12.2025
Новости

Власти Уфы объявили программу «Зимнего Сабантуя» на новогодние каникулы

зимний сабантуй в уфе
Мэрия Уфы анонсировала проведение «Зимнего Сабантуя» на площади перед Горсоветом. Праздник стартует 25 декабря и продлится все каникулы до 11 января.
0
11.12.2025
Происшествия

В Уфе сорвался лифт с подростками и повредил трубу с горячей водой

двое подростков
В уфимском Затоне лифт с двумя 15-летними подростками сорвался в шахту и пробил трубу ГВС. Салон начал заполняться паром, детей спасли сотрудники МЧС.
0
11.12.2025
Дороги и транспорт

В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

аэропорт уфа с улицы
Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла
0
10.12.2025
Происшествия

В Уфе 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4

помощь пострадавшей
В уфимском Затоне 12-летняя ученица выпала из окна школы № 4. Девочка в реанимации с переломами, предварительная причина — ссора с молодым человеком.
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.