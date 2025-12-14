В Уфе заработали катки — где покататься этой зимой и сколько это стоит

В Уфе к середине декабря заработали сразу четыре ледовых площадки. Ещё неделю назад горожане сетовали на отсутствие снега и зимних развлечений, но погода наконец позволила залить лёд.

Самым крупным стал каток «Строитель» в Черниковке на улице Александра Невского, 17. Площадь — 17 тысяч квадратных метров. Открылся он 13 декабря и принимает гостей со вторника по пятницу с 17:00 до 21:00, в выходные — с полудня. Вход обойдётся взрослым в 100 рублей, детям — в 70 рублей. Малышей до пяти лет пускают бесплатно. Прокат коньков — 100 рублей за час.

Каток в парке Мажита Гафури на Горсовете занимает более 5 тысяч квадратных метров. Режим работы — ежедневно с 10:00 до 23:00. Вход со своим инвентарём — 350 рублей, детский билет — 250 рублей. За прокат попросят 400 рублей.

«Гагаринский» каток расположился у одноимённого торгового комплекса в Сипайлово. Здесь владельцы собственных коньков могут кататься без ограничения по времени. Взрослый билет — 180 рублей, детский — 150 рублей, дети до пяти лет проходят бесплатно. Площадка работает с 11:00 до 23:00.

Каток в «Арт-квадрате» — самый компактный из четырёх, его площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. Гостей ждут тёплая раздевалка, музыка и иллюминация. Вход со своими коньками — 350 рублей, льготный — 250 рублей. Комплект с прокатом для взрослых — 500 рублей, для льготников — 350 рублей. Время работы — с 12:00 до 22:00 ежедневно.

Помимо катков, в Уфе традиционно готовят ледовые городки и снежные горки. В прошлом году главный ледовый городок на Советской площади принял первых посетителей 20 декабря. В этом сезоне точные даты открытия ледовых фигур пока не объявлены — власти ждут устойчивых морозов.