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В Уфе запускают 11 пляжей — на один больше, чем в прошлом году

©UTV

По данным, которые есть у Ньюс-Баш, столица Башкирии готовится к купальному сезону 2025 года. Мэрия сегодня сообщила, что этим летом в городе будет работать 11 официальных пляжей — на целый пляж больше, чем в прошлом году.

Четыре места для купания обустроят на реке Белой, включая популярные «Солнечный», «Водник» и два пляжа «Ак Яр» в районах Затона и Нижегородки.

На реке Уфе уфимцев ждут три локации: «Песчаный», «Берег солнца» и «Сипайловское Сочи» — последнее название, кстати, намекает на амбиции местных властей.

Ещё четыре пляжа расположатся на городских озёрах — «Красивая поляна», «Гольфстрим», «Райский берег» и «Кашкадан».

Уже в четверг, 22 мая, специальная комиссия проведёт первый осмотр пляжей, а 27 мая власти обсудят вопросы безопасности на воде. После этого, если никаких проблем не выявят, купальный сезон официально стартует.

Надеемся, в этом году в Уфе вырастет не только количество пляжей, но и качество. А то ведь как бывает — названия райские, а по факту — коряги да мусор.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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