В Уфе запретили рекламу на территориях школ, больниц и исторических объектов

Мэрия Уфы зачищает город от рекламы. Глава администрации Ратмир Мавлиев подписал указ, запрещающий штендеры, баннеры и щиты у школ, больниц и храмов.

Мэрия Уфы ужесточила правила размещения наружной рекламы. Соответствующие изменения в постановление 2014 года о концепции размещения рекламных конструкций подписал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Согласно документу, теперь запрещена установка отдельно стоящих рекламных конструкций всех видов на территориях образовательных и медицинских учреждений, объектов социального обслуживания населения. Ранее в правилах такого ограничения не было.

Щитовые конструкции нельзя будет размещать на территориях религиозных объектов и ближе 100 метров от их границ. Видеоэкраны запрещено устанавливать на расстоянии менее 50 метров от окон жилых домов, школ, больниц и соцучреждений, если угол к плоскости экрана меньше 120 градусов.

Также под запретом размещение рекламы на объектах культурного наследия, исторических зданиях и в пределах исторических территорий Уфы.

Ряд существующих форматов тоже выведен из разрешённого списка. Панель-кронштейны, которые раньше можно было устанавливать выше 4,5 метра и не более одного на опору, теперь запрещены почти полностью — на фасадах, столбах городского освещения и опорах контактной сети.

Штендеры у входов в заведения, ранее допускавшиеся по одному на вход, отныне полностью запрещены. Аналогичный полный запрет введён на баннеры на фасадах зданий, которые прежде были разрешены при наличии внутренней подсветки.

Ранее администрация Уфы сообщала о планах пересмотреть схему размещения рекламных конструкций с целью улучшения визуальной среды города.