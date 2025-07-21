В Уфе заметили доисторического жука из Красной книги: почему его появление — плохой знак для мэра и всех горожан

В Уфе прямо в черте города обнаружили редчайшего жука — альпийского усача. Насекомое из Красной книги заметил мэр Ратмир Мавлиев. Находка уже вызвала споры

Настоящий живой артефакт обнаружили в Уфе. Редчайший жук, альпийский усач, попался на глаза мэру города Ратмиру Мавлиеву, о чём градоначальник сообщил в своих соцсетях. Находка быстро разлетелась по местным пабликам.

Этот жук — не просто букашка, а свидетель прошлых эпох. Вид считается реликтовым, то есть дошёл до нас почти без изменений с древних времён. Усач щеголяет броской внешностью: серо-голубое тело с яркими чёрными пятнами, а его длина может достигать почти четырёх сантиметров.

Встретить такого красавца в дикой природе — большая удача. Он занесён в Красную книгу как исчезающий вид. Главная причина его вымирания — вырубка старых лесов, где он привык обитать. При этом для человека он абсолютно безопасен и не ядовит.

Мэр наткнулся на редкое насекомое на территории «Уфимского ожерелья». Сам Мавлиев отметил, что повстречать усача очень трудно. Его появление в городе, где активно благоустраивают парки, выглядит особенно иронично.

Новость вызвала в сети не только умиление, но и волну критики. В комментариях уфимцы предположили, что редкие обитатели лесов подались в город из-за уничтожения их естественной среды обитания. Горожане опасаются, что из-за вырубок под тропинки и площадки скоро в лесах не останется никакой живности.