В Уфе заметили доисторического жука из Красной книги: почему его появление — плохой знак для мэра и всех горожан

В Уфе прямо в черте города обнаружили редчайшего жука — альпийского усача. Насекомое из Красной книги заметил мэр Ратмир Мавлиев. Находка уже вызвала споры ©Ратмир Мамлиев, официальный телеграм канал
Настоящий живой артефакт обнаружили в Уфе. Редчайший жук, альпийский усач, попался на глаза мэру города Ратмиру Мавлиеву, о чём градоначальник сообщил в своих соцсетях. Находка быстро разлетелась по местным пабликам.
Этот жук — не просто букашка, а свидетель прошлых эпох. Вид считается реликтовым, то есть дошёл до нас почти без изменений с древних времён. Усач щеголяет броской внешностью: серо-голубое тело с яркими чёрными пятнами, а его длина может достигать почти четырёх сантиметров.
Встретить такого красавца в дикой природе — большая удача. Он занесён в Красную книгу как исчезающий вид. Главная причина его вымирания — вырубка старых лесов, где он привык обитать. При этом для человека он абсолютно безопасен и не ядовит.
Мэр наткнулся на редкое насекомое на территории «Уфимского ожерелья». Сам Мавлиев отметил, что повстречать усача очень трудно. Его появление в городе, где активно благоустраивают парки, выглядит особенно иронично.
Новость вызвала в сети не только умиление, но и волну критики. В комментариях уфимцы предположили, что редкие обитатели лесов подались в город из-за уничтожения их естественной среды обитания. Горожане опасаются, что из-за вырубок под тропинки и площадки скоро в лесах не останется никакой живности.
- Насколько эта находка в Уфе уникальна? Этот жук раньше здесь не встречался?
Встреча с альпийским усачом в черте города — действительно большая редкость. Основные места его обитания в Башкирии — это Гафурийский и Иглинский районы, а также заповедник «Шульган-Таш». То, что жук появился на территории «Уфимского ожерелья», свидетельствует о том, что даже в городских лесопарках ещё сохранились уголки, пригодные для жизни таких редких видов. При этом стоит отметить, что в последние годы его ареал обитания сокращается.
- Почему этот жук считается реликтовым?
Альпийского усача называют живым свидетелем прошлых эпох, потому что этот вид существует на планете уже несколько миллионов лет и дошёл до нас практически без изменений. Он пережил различные климатические катаклизмы, но оказался под угрозой исчезновения именно в последние десятилетия из-за деятельности человека.
- Чем питается альпийский усач и почему он поселился именно на «Уфимском ожерелье»?
Взрослые жуки питаются нектаром цветов и древесным соком. А вот для размножения и развития личинок им необходима мёртвая или ослабленная древесина, преимущественно лиственных пород, таких как бук, берёза, вяз или граб. Появление жука на «Уфимском ожерелье» может говорить о том, что там есть старые или поваленные деревья, которые служат ему домом и кормовой базой.
- Почему его численность сокращается? Только ли вырубка лесов виновата?
Вырубка старых лесов — это главная причина. Однако есть и другие факторы:
«Санитарная чистка» лесов: уничтожение упавших и мёртвых деревьев лишает жуков места для откладки яиц и развития потомства.
Коллекционеры: из-за своей яркой внешности жук пользуется спросом у коллекционеров. Стоимость одной особи на чёрном рынке может достигать нескольких сотен евро.
Химикаты: использование удобрений, которые ускоряют рост травы, приводит к затенению и мешает высыханию упавших стволов, делая их непригодными для жуков.
- Он опасен для человека? Может укусить?
Нет, альпийский усач, также известный как дровосек, абсолютно безопасен и не ядовит для человека.
- Как его охраняют и что нужно сделать, чтобы его спасти?
Альпийский усач занесён в Красную книгу России (2-я категория редкости), Красный список Международного союза охраны природы и Приложение 2 Бернской конвенции. Он охраняется в нескольких российских заповедниках, включая «Шульган-Таш» и национальный парк «Башкирия». Для сохранения вида необходимо создавать охраняемые природные территории и прекращать тотальную вырубку старых и мёртвых деревьев в лесах.
- Какие ещё редкие и необычные жуки встречаются в Башкирии?
В Башкирии обитает и другой знаменитый гигант из Красной книги — жук-олень. Это самый крупный жук в Европе, встречи с которым в последние десятилетия стали единичными. Также можно встретить жука-нарывника (майку чёрную) — это насекомое, занесённое в Красную книгу, но при этом ядовитое. В его теле содержится опасное вещество кантаридин, способное вызывать ожоги на коже.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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