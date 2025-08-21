В Уфе закрыли клуб MusicHall27: посетители были в опасности

Популярный уфимский клуб MusicHall27 временно закрыт. Суд поставил вечеринки на паузу на 20 дней из-за старых проблем с пожарной безопасностью.

Кировский суд Уфы приостановил работу клуба MusicHall27 на 20 дней. Причина — руководство заведения годами не могло обеспечить безопасность своих гостей. В случае пожара у людей было мало шансов быстро выбраться наружу.

Представьте: вы в караоке-зале, начинается пожар, а единственный выход заблокирован. Именно такая ситуация могла произойти в MusicHall27. Пожарные инспекторы выяснили, что в залах не было второго эвакуационного выхода, как того требуют нормы.

Кроме того, путь к спасению преграждала дверь кладовки на лестнице, а сами ступени были разной высоты, что в панике могло привести к травмам. Это лишь часть из 14 нарушений, которые обнаружила проверка.

Проблемы с безопасностью в клубе — не случайность. Ответственного предпринимателя штрафовали за это с 2021 года. Последний раз суд рассматривал дело весной, но тогда владелец пообещал всё исправить и отделался штрафом. Обещание он не сдержал.

Все мероприятия, запланированные в клубе на ближайшие 20 дней, отменены или перенесены. Следите за новостями от организаторов, чтобы узнать о новых датах и площадках.