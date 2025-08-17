В Уфе зафиксировано превышение концентрации ядовитого вещества в воздухе в 2,3 раза

В уфимской Черниковке снова зафиксировали опасное загрязнение воздуха

Жители уфимской Черниковки снова дышат воздухом с превышением нормы ядовитых веществ. 13 и 14 августа датчики на улице Ульяновых показали, что концентрация изопропилбензола в атмосфере превысила безопасный уровень в 2,3 и 1,8 раза соответственно. Об этом сообщает UTV со ссылкой на данные экомониторинга.

Изопропилбензол — токсичное вещество. Даже кратковременное вдыхание его паров может вызвать головную боль и нарушение координации. При регулярном воздействии химикат поражает печень, почки, органы дыхания и способен спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Загрязнение воздуха в Черниковке — систематическая проблема. Например, в феврале этого года содержание изопропилбензола в воздухе превышало норму в 4,2 раза, а сероводорода — в четыре раза. Рекордное превышение по изопропилбензолу было зафиксировано осенью 2024 года — в 9,7 раза выше ПДК.