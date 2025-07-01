В Уфе зафиксировали критическое загрязнение атмосферы

В мае Уфа установила антирекорд — 33 случая превышения ПДК вредных веществ. Больше всего угарного газа и изопропилбензола

Майские прогулки по Уфе оказались смертельно опасными. Башгидрометцентр опубликовал отчёт о качестве воздуха в промышленных городах республики, и столица региона побила все антирекорды. За один месяц специалисты насчитали 33 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Главными отравителями стали угарный газ и промышленная химия. Оксид углерода превысил норму 16 раз, а изопропилбензол — ещё в 10 случаях. Химический состав дополнили пыль, сероводород, формальдегид и ксилолы, которые тоже регулярно зашкаливали.

Стерлитамак, традиционный лидер экологических антирейтингов, на этот раз оказался в тени столицы. Там зафиксировали только девять превышений, в основном по изопропилбензолу. Салават тоже не блистал чистотой — два случая по фенолу и этилбензолу.

Благовещенск и Туймазы стали единственными городами, где воздух остался относительно пригодным для дыхания. Хотя в Туймазах среднемесячная концентрация пыли всё же превысила норму в 1,3 раза.

Эти цифры — не разовый всплеск, а часть устойчивой тенденции. Мониторинг Башгидрометцентра показывает, что уфимский воздух регулярно становится токсичным. Только за период с 7 по 10 мая концентрация изопропилбензола достигала критических 5,1 ПДК — это уже высокий уровень загрязнения.

Особенно опасной оказалась улица Ульяновых, где 27 мая утром зафиксировали сероводород в концентрации 2,8 ПДК. Этот газ с запахом тухлых яиц даже при кратковременном воздействии вызывает головокружение и тошноту.