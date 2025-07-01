В Уфе зафиксировали критическое загрязнение атмосферы

В мае Уфа установила антирекорд — 33 случая превышения ПДК вредных веществ. Больше всего угарного газа и изопропилбензола ©Imagen
Майские прогулки по Уфе оказались смертельно опасными. Башгидрометцентр опубликовал отчёт о качестве воздуха в промышленных городах республики, и столица региона побила все антирекорды. За один месяц специалисты насчитали 33 случая превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Главными отравителями стали угарный газ и промышленная химия. Оксид углерода превысил норму 16 раз, а изопропилбензол — ещё в 10 случаях. Химический состав дополнили пыль, сероводород, формальдегид и ксилолы, которые тоже регулярно зашкаливали.
Стерлитамак, традиционный лидер экологических антирейтингов, на этот раз оказался в тени столицы. Там зафиксировали только девять превышений, в основном по изопропилбензолу. Салават тоже не блистал чистотой — два случая по фенолу и этилбензолу.
Благовещенск и Туймазы стали единственными городами, где воздух остался относительно пригодным для дыхания. Хотя в Туймазах среднемесячная концентрация пыли всё же превысила норму в 1,3 раза.
Почему именно Уфа? Это география такая или заводы виноваты?
Это комбо из двух факторов. Во-первых, в Уфе огромная промышленная зона находится в непосредственной близости от густонаселённых жилых кварталов. Под ударом постоянно находятся около полумиллиона человек, то есть почти половина города. Во-вторых, всему виной рельеф. Город расположен в низине, в долине реки Белой, и при определённом ветре все выбросы с северной промзоны, как в чаше, скапливаются и ползут к центру города, доходя даже до Телецентра и здания правительства.
Власти что-то делают? Почему виновных не наказывают?
Здесь всё сложно. Чтобы оштрафовать завод, по закону нужно поймать его за руку, то есть зафиксировать превышение прямо на источнике выброса — на трубе. Передвижные лаборатории есть, но они часто заняты и не могут оперативно выехать на каждую жалобу. Кроме того, есть парадокс: несмотря на регулярные превышения ПДК, Уфа, Стерлитамак и Салават до сих пор не включены в федеральную программу «Чистый воздух». По мнению Росгидромета, уровень загрязнения здесь ещё не достиг «критических отметок», установленных правительством. Поэтому региональное Минэкологии пытается договориться с предприятиями напрямую.
Но ведь говорят, что главный загрязнитель в городах — машины. Это правда?
По официальной статистике, с середины 2000-х годов доля промышленности в загрязнении воздуха Уфы действительно снижается, а основной вклад вносит автотранспорт. Например, в 2004 году закрылся гигантский «Химпром». Однако тогда возникает логичный вопрос: если виноваты машины, то откуда в воздухе постоянные превышения по таким чисто промышленным веществам, как изопропилбензол, сероводород и этилбензол? Это указывает на то, что реальная картина может отличаться от официальных отчётов.
Хорошо, всё плохо. Что мне-то делать, как жителю?
Экологи и врачи советуют несколько простых правил. В дни, когда объявляют о высоком уровне загрязнения, старайтесь меньше находиться на улице, особенно это касается детей и пожилых людей. Если есть возможность, используйте дома очистители воздуха. И обязательно следите за оперативной информацией от Башгидрометцентра — они регулярно публикуют данные с постов наблюдения. Предупреждён — значит вооружён.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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