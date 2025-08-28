В Уфе задержан глава «Башспирта» Раиф Абдрахимов

Гендиректора «Башспирта» Раифа Абдрахимова задержали в Уфе. Он руководил компанией с 2022-го, а до этого строил карьеру чиновника. Кресло под ним оказалось с сюрпризом.

28 августа в Уфе сотрудники ФСБ задержали генерального директора государственной компании «Башспирт» Раифа Абдрахимова. Об этом сообщают источники издания «Пруфы.рф».

Абдрахимову 58 лет. Он руководит «Башспиртом» с августа 2022 года. Стоит отметить, что его предшественник на этом посту, Рауф Нугуманов, был осужден за групповое мошенничество в особо крупных размерах.

До прихода в «Башспирт» Раиф Абдрахимов занимал высокие посты в правительстве. С 2018 по 2022 год он был вице-премьером Башкирии и отвечал за строительство и дорожное хозяйство.

Карьера Абдрахимова тесно связана с нынешним главой республики Радием Хабировым. В 2017–2018 годах он работал заместителем Хабирова в администрации подмосковного Красногорска.

Ранее Абдрахимов был депутатом Госсобрания — Курултая РБ и возглавлял комиссию по коммунальному хозяйству в городском совете Уфы.

Причины задержания пока не сообщаются.