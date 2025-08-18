Главная » Новости
87

В Уфе врачи вывели из организма пожилой женщины 7 литров лишней жидкости

89-летняя уфимка поступила в больницу в критическом состоянии

Врачи Республиканской больницы им. Куватова спасли 89-летнюю уфимку, которая поступила в критическом состоянии с множественными отказами органов. Жизнь пациентке сохранили с помощью гемофильтрации — современного метода очищения крови, сообщили в медучреждении.

Женщина попала в больницу с острой почечной недостаточностью, осложнённой двусторонней пневмонией и серьёзными нарушениями работы сердца. У неё поднялась температура, началась сильная одышка, а почки почти перестали выводить жидкость.

Чтобы спасти пациентку, её немедленно подключили к аппарату для непрерывной гемофильтрации. Он работает как искусственная почка: забирает кровь, очищает её от токсинов и избытка воды, а затем возвращает в организм.

За трое суток процедура позволила вывести семь литров лишней жидкости. Это сняло критическую нагрузку с сердца и лёгких, после чего дыхание восстановилось, а почки снова начали работать.

Состояние женщины быстро улучшилось, и вскоре её выписали домой.

операция в Башкирии РКБ Куватова
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.