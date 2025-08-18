В Уфе врачи вывели из организма пожилой женщины 7 литров лишней жидкости

89-летняя уфимка поступила в больницу в критическом состоянии

Врачи Республиканской больницы им. Куватова спасли 89-летнюю уфимку, которая поступила в критическом состоянии с множественными отказами органов. Жизнь пациентке сохранили с помощью гемофильтрации — современного метода очищения крови, сообщили в медучреждении.

Женщина попала в больницу с острой почечной недостаточностью, осложнённой двусторонней пневмонией и серьёзными нарушениями работы сердца. У неё поднялась температура, началась сильная одышка, а почки почти перестали выводить жидкость.

Чтобы спасти пациентку, её немедленно подключили к аппарату для непрерывной гемофильтрации. Он работает как искусственная почка: забирает кровь, очищает её от токсинов и избытка воды, а затем возвращает в организм.

За трое суток процедура позволила вывести семь литров лишней жидкости. Это сняло критическую нагрузку с сердца и лёгких, после чего дыхание восстановилось, а почки снова начали работать.

Состояние женщины быстро улучшилось, и вскоре её выписали домой.