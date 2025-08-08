В Уфе врачи спасают ослепшую от сочинской чачи женщину

После дегустации чачи из рынка в Сочи 36-летняя женщина ослепла и попала в реанимацию с отравлением метанолом.

36-летняя уфимка оказалась в реанимации после того, как попробовала чачу, купленную на рынке в Сочи. Последствия оказались чудовищными — она полностью потеряла зрение.

Врачи башкирского Минздрава подтвердили — это отравление метанолом, состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое. Медики сейчас делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь, но прогнозы крайне осторожные.

Смертельный напиток с рынка «Казачий» в Сочи унёс жизни уже как минимум десяти человек по всей стране. По версии следствия, причиной стал метиловый спирт, который попал в бутылки при кустарном производстве.

Правосудие уже работает. Двух жительниц Сочи, 71 и 30 лет, задержали по подозрению в торговле отравой. По данным следователей, женщины прекрасно осознавали, что их продукт опасен для жизни, но продолжали продавать его туристам под видом безопасной домашней чачи.

Масштабы подпольного бизнеса ещё предстоит оценить. По информации Mash, один из торговцев регулярно рассылал свой опасный товар по всей России, маскируя его под «домашнюю чачу как у бабушки». Одна из таких посылок направлялась прямиком в Москву.

По данным МВД, помимо десяти погибших, ещё как минимум четыре человека находятся в больницах в тяжёлом состоянии после употребления ядовитого напитка.

По информации токсикологов, метанол, который, предположительно, содержался в чаче, является страшным ядом. Его опасность в том, что симптомы отравления проявляются не сразу, а через несколько часов, когда вещество уже всосалось в кровь. Первыми страдают зрение и центральная нервная система, что и произошло с пострадавшей из Уфы.