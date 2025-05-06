Жители Уфы буквально дышат опасностью — по данным «Башгидромета», в воздухе башкирской столицы зашкаливает концентрация оксида углерода.

Самый жёсткий удар по лёгким уфимцев пришёлся на район улицы Свободы. Ирония судьбы — свободно дышать там как раз не получится. Концентрация изопропилбензола превысила норму в 2,2 раза.

А знаете, что такое угарный газ? Это незаметный убийца. Попадая в кровь, он намертво соединяется с гемоглобином, и ваши ткани просто начинают задыхаться без кислорода.

Но это ещё не всё. На улице Мира горожане получили дополнительный «подарок» — концентрация пыли здесь превышена в 1,2 раза.

Местные власти пока в режиме молчания. Видимо, чиновники считают, что уфимцы с их стальными лёгкими и не такое переживут. А может, просто сами сидят в кабинетах с кондиционерами и очистителями воздуха?