В Уфе восстановили остановку «Озёрная» после нападения вандалов

Ночной кураж в Уфе. Неизвестные разбили павильон на Озёрной, заставив коммунальщиков экстренно всё чинить. Мэрия негодует и напоминает: бюджет не резиновый.

Остановка на улице Озёрной снова в порядке. В субботу, 23 августа, работники «СУРСИС» заменили поликарбонатные панели, которые повредили неизвестные. Теперь уфимцы могут снова комфортно ждать транспорт в защищённом от непогоды павильоне.

По словам главы Управления благоустройства Арсена Латыпова, такие случаи вандализма в городе участились. Каждый сломанный павильон или испорченная скамейка — это прямые убытки для Уфы. Деньги, которые могли пойти на благоустройство дворов, озеленение или ремонт дорог, приходится тратить на незапланированный ремонт.

Кроме того, коммунальные службы отвлекаются от своей основной работы. Вместо того чтобы заниматься плановым улучшением города, они вынуждены устранять последствия хулиганства.

Власти просят жителей бережнее относиться к общему имуществу. Чистота и порядок в Уфе — это общая ответственность горожан и коммунальных служб.