В Уфе владельцев зданий оштрафуют за чужое «творчество»

С сентября 2025 года в Уфе владельцев и арендаторов зданий начнут штрафовать за несанкционированные граффити на стенах. Суммы штрафов могут достигать 100 тысяч рублей

Владельцам зданий в Уфе придётся внимательнее следить за чистотой своих фасадов. С 1 сентября вступают в силу новые правила, согласно которым за несанкционированные рисунки и надписи на стенах будут штрафовать не уличных художников, а собственников недвижимости.

Ответственность за неубранные граффити ляжет на плечи граждан, должностных и юридических лиц, в чьей собственности или аренде находится здание. Новые поправки в правила благоустройства обязывают их содержать фасады и входные группы в чистоте.

Размеры штрафов будут ощутимыми:

Для граждан — от ₽2 000 до ₽4 000.

Для должностных лиц — от ₽10 000 до ₽15 000.

Для юридических лиц — от ₽50 000 до ₽100 000.

Выявлять нарушения и выписывать штрафы будут административные комиссии при районах города.