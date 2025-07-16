В Уфе владельцев зданий оштрафуют за чужое «творчество»

Владельцам зданий в Уфе придётся внимательнее следить за чистотой своих фасадов. С 1 сентября вступают в силу новые правила, согласно которым за несанкционированные рисунки и надписи на стенах будут штрафовать не уличных художников, а собственников недвижимости.
Ответственность за неубранные граффити ляжет на плечи граждан, должностных и юридических лиц, в чьей собственности или аренде находится здание. Новые поправки в правила благоустройства обязывают их содержать фасады и входные группы в чистоте.
Размеры штрафов будут ощутимыми:
- Для граждан — от ₽2 000 до ₽4 000.
- Для должностных лиц — от ₽10 000 до ₽15 000.
- Для юридических лиц — от ₽50 000 до ₽100 000.
Выявлять нарушения и выписывать штрафы будут административные комиссии при районах города.
Вопросы автору:
- Как власти будут находить эти граффити? Инспекторы будут ходить по дворам?
Не совсем. Основным инструментом для выявления нарушений станет мобильный комплекс фото- и видеофиксации «Умный глаз». Эта система, оснащённая нейросетью, курсирует по городу и автоматически фиксирует различные нарушения правил благоустройства, включая несанкционированные надписи и рисунки на фасадах. Только в этом году комплекс уже проехал более 14 тысяч километров.
- А самих уличных художников вообще наказывают?
Да, но наказание для них, как правило, гораздо мягче. Если художника поймают, его действия чаще всего квалифицируют по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества», что влечёт за собой штраф от 300 до 500 рублей. Если же в рисунках усмотрят мотивы вражды или ненависти, дело может дойти и до уголовной ответственности по статье «Вандализм», где наказание гораздо серьёзнее — вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.
- Что делать владельцу, если на его здании появились надписи, связанные с распространением запрещённых веществ?
В этом случае юристы советуют не закрашивать надпись сразу, а сначала сообщить об этом в администрацию города, приложив фотографии и точный адрес. Дальнейшим устранением таких надписей займутся уже компетентные органы.
- Существуют ли какие-то способы защитить фасад заранее?
Да, существуют специальные антивандальные покрытия. Это может быть прозрачный лак или краска на полимерной основе. Такое покрытие создаёт на стене плёнку, которая не даёт краске или клею впитаться в поверхность. В результате любые граффити или объявления можно легко смыть обычными моющими средствами, что позволяет сэкономить на постоянном перекрашивании стен.
- Может ли нелегальное граффити на доме снизить стоимость квартир в нём?
Да, неухоженный вид подъезда и фасада может негативно сказаться на стоимости жилья. Риелторы отмечают, что исписанные стены создают неблагоприятное впечатление у потенциальных покупателей. Встречаются даже случаи, когда риелторам приходилось за свой счёт делать косметический ремонт в подъезде, закрашивая граффити, чтобы успешно закрыть сделку. С другой стороны, качественный и согласованный стрит-арт (мурал) может, наоборот, повысить престиж района и стоимость недвижимости.