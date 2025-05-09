В Уфе украсили дома гигантскими муралами в честь Победы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал два новых мурала, которые украсили город к 80-летию Победы. Огромные граффити появились на домах по проспекту Октября 123 и 125.

Первый мурал — про наследников Победы. В центре композиции юноша, запускающий бумажный самолётик, а за ним — архивные фотки производства авиадвигателей и чертежи легендарного «Як-9». Те самые движки для этих самолётов как раз и делали в Уфе.

Второй — настоящая машина времени в кузнечный цех Уфимского паровозоремонтного завода. На граффити реальные люди — начальник цеха Зотов и лучший стахановец Абрамов. Внизу красуется бронепоезд «Александр Невский», который собрали здесь же в 1942-м.

Ратмир Мавлиев Глава Администрации города Уфы «Новые арт-объекты оживляют память о трудовом подвиге уфимцев».

Замечательно, что вместо очередных безликих стен в городе появляются такие вещи. Только представьте, сколько раз дети будут спрашивать у родителей: «А что это за самолёт? А кто такие стахановцы?» — и узнавать историю не из учебников, а глядя на реальные лица героев.