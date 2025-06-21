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В Уфе цены на студии и однушки выросли на 8,5%

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Платформа «Мир квартир» зафиксировала заметный рост цен на компактное жилье в башкирской столице. С июня прошлого года студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 8,5 процента.

Теперь средняя цена такой недвижимости превысила отметку в 3,6 миллиона рублей. Этот показатель практически совпадает со среднероссийским уровнем — 3,55 миллиона рублей. Интересно, что в начале текущего года уфимские малометражки на первичном рынке стоили существенно дороже — 4,65 миллиона рублей.

Аналитики объясняют такую динамику особенностями рынка компактного жилья. Маленькие квартиры традиционно дорожают быстрее остальных категорий из-за повышенного спроса, связанного с более доступной ценой входа. Дополнительным фактором роста стало подорожание квадратного метра на вторичном рынке — на 5,1 процента к июню текущего года.

Эксперты прогнозируют сохранение тенденции роста цен на малогабаритное жилье. В условиях снижения покупательской способности потенциальные покупатели смещаются в сторону наиболее доступного сегмента, что создает дополнительное давление на цены в этой нише.

Застройщики активно реагируют на рыночную конъюнктуру, насыщая предложение студиями и небольшими однушками. В Уфе уже запускаются проекты высотных домов, состоящих исключительно из квартир-студий, что отражает устойчивый спрос на такой формат жилья.

По данным Росстата за 2025 год, средняя стоимость квадратного метра во всех категориях квартир в Башкирии составляет 149 тысяч 466 рублей. Минстрой республики установил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра на второй квартал 2025 года в размере 113 тысяч 532 рубля. Это на 2,6% выше показателя первого квартала.

Уфа цены на жилье
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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