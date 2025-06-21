В Уфе цены на студии и однушки выросли на 8,5%

Платформа «Мир квартир» зафиксировала заметный рост цен на компактное жилье в башкирской столице. С июня прошлого года студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали на 8,5 процента.

Теперь средняя цена такой недвижимости превысила отметку в 3,6 миллиона рублей. Этот показатель практически совпадает со среднероссийским уровнем — 3,55 миллиона рублей. Интересно, что в начале текущего года уфимские малометражки на первичном рынке стоили существенно дороже — 4,65 миллиона рублей.

Аналитики объясняют такую динамику особенностями рынка компактного жилья. Маленькие квартиры традиционно дорожают быстрее остальных категорий из-за повышенного спроса, связанного с более доступной ценой входа. Дополнительным фактором роста стало подорожание квадратного метра на вторичном рынке — на 5,1 процента к июню текущего года.

Эксперты прогнозируют сохранение тенденции роста цен на малогабаритное жилье. В условиях снижения покупательской способности потенциальные покупатели смещаются в сторону наиболее доступного сегмента, что создает дополнительное давление на цены в этой нише.

Застройщики активно реагируют на рыночную конъюнктуру, насыщая предложение студиями и небольшими однушками. В Уфе уже запускаются проекты высотных домов, состоящих исключительно из квартир-студий, что отражает устойчивый спрос на такой формат жилья.