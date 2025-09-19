В Уфе тихо похоронили криминального авторитета Дамира Уфимского

На 61-м году жизни скончался Дамир Уфимский. Легенду криминального мира 90-х похоронили на родине. Последние годы он провёл за границей, скрываясь от закона.

Могилу Дамира Тимургалеева, больше известного как Дамир Уфимский, буквально усыпали цветами. Как сообщает Уфа1, криминального авторитета похоронили на Южном кладбище в Уфе, где он и упокоился на 61-м году жизни после недавней кончины.

Последние годы для Дамира прошли в бегах. По данным силовиков, он покинул страну в конце 2010-х, как раз когда в Уголовном кодексе появилась статья о «ворах в законе». За такой статус теперь грозит до 15 лет тюрьмы, поэтому Тимургалеев предпочёл скрыться с радаров, проживая то в Турции, то в Египте.

В преступном мире он стал заметной фигурой ещё в конце 80-х. Настоящую известность ему принёс дерзкий побег из колонии в Иркутской области в 1992 году. После поимки его авторитет за решёткой только вырос — по слухам, на его день рождения в колонию даже привозили звёзд шансона.

Вырос Тимургалеев в одном из самых неспокойных кварталов Уфы — на пересечении улиц Зорге и Шафиева. Его криминальный путь начался в 16 лет, а к зрелости он провёл за решёткой почти половину жизни. Последний раз на родине его замечали в 2019 году, незадолго до отъезда за рубеж.

Могила Дамира находится почти на краю кладбища, рядом с родителями. Вместо пышного монумента — скромная фотография у памятника отцу, который ушёл из жизни ещё 20 лет назад.