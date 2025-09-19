В Уфе тихо похоронили криминального авторитета Дамира Уфимского

Могилу Дамира Тимургалеева, больше известного как Дамир Уфимский, буквально усыпали цветами. Как сообщает Уфа1, криминального авторитета похоронили на Южном кладбище в Уфе, где он и упокоился на 61-м году жизни после недавней кончины.
Последние годы для Дамира прошли в бегах. По данным силовиков, он покинул страну в конце 2010-х, как раз когда в Уголовном кодексе появилась статья о «ворах в законе». За такой статус теперь грозит до 15 лет тюрьмы, поэтому Тимургалеев предпочёл скрыться с радаров, проживая то в Турции, то в Египте.
В преступном мире он стал заметной фигурой ещё в конце 80-х. Настоящую известность ему принёс дерзкий побег из колонии в Иркутской области в 1992 году. После поимки его авторитет за решёткой только вырос — по слухам, на его день рождения в колонию даже привозили звёзд шансона.
Вырос Тимургалеев в одном из самых неспокойных кварталов Уфы — на пересечении улиц Зорге и Шафиева. Его криминальный путь начался в 16 лет, а к зрелости он провёл за решёткой почти половину жизни. Последний раз на родине его замечали в 2019 году, незадолго до отъезда за рубеж.
Могила Дамира находится почти на краю кладбища, рядом с родителями. Вместо пышного монумента — скромная фотография у памятника отцу, который ушёл из жизни ещё 20 лет назад.