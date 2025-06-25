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Супруга «золотого гаишника» Башкирии теперь должна государству более 6,3 миллиона рублей. Именно такую сумму задолженности и ущерба с Елены Шайбаковой пытается взыскать Росимущество после расторжения договора аренды кафе в Уфе, сообщает РБК Уфа. Недвижимость на улице Шмидта наконец-то освободили от странного арендатора.
Вмешаться пришлось прокуратуре, так как региональное управление Росимущества долгое время не предпринимало никаких действий. Помещение было изъято у Ильдуса Шайбакова ещё в ноябре 2023-го, потому что он не смог подтвердить доходы на его покупку. Несмотря на это, его жена продолжала спокойно хозяйничать в уже государственном активе.
Бездействие чиновников было очевидным. Только после представления от надзорного ведомства арендное соглашение было аннулировано в одностороннем порядке. Теперь ведомство через суд добивается выплаты миллионов.
Эта локация успела стать головной болью для властей. Шесть раз Росимущество пыталось продать кафе, в мае ценник дошёл до 31,3 миллиона рублей. Однако действующий договор с супругой экс-владельца был как гиря на ногах, отпугивая потенциальных покупателей.
Сам Ильдус Шайбаков вместе с заместителем и шестью подчинёнными ожидает суда. Их обвиняют в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении полномочиями. У бывшего начальника МРЭО уже конфисковали пару машин, квартиру, несколько нежилых помещений и 60 тысяч долларов наличными.
Сколько всего имущества конфисковали у Шайбакова?
В доход государства ушёл богатый улов на десятки миллионов. По решению суда, у семьи Шайбаковых изъяли два коммерческих помещения, долю в ещё одном нежилом помещении, квартиру и два автомобиля. Общая стоимость этой недвижимости и машин оценивалась примерно в 34 млн рублей. Кроме того, были конфискованы наличные — 60 тысяч долларов.
Как работала коррупционная схема в МРЭО?
Схема имела два основных направления и работала с 2014 по 2020 год. Главной целью было поставить на поток выдачу водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. По данным следствия, суммы взяток за эту услугу варьировались от 14 до 40 тысяч рублей. Второе направление — незаконные указания подчинённым о постановке машин на учёт без должного изучения документов и проведения выездных осмотров. Всего следствие доказало 57 преступных эпизодов на общую сумму взяток около 1,3 млн рублей.
Кто ещё участвовал в схеме?
По версии следствия, Ильдус Шайбаков был организатором преступного сообщества. Вместе с ним по делу проходят его заместитель и ещё несколько инспекторов — всего восемь бывших сотрудников МРЭО. Также в схеме были задействованы посредники (часто — инструкторы автошкол) и сами взяткодатели — граждане, которые хотели получить права без экзаменов. Как минимум 15 взяткодателей и трое посредников уже предстали перед судом.
Как долго Шайбаков скрывался от следствия?
Ильдус Шайбаков находился в бегах больше года. После возбуждения уголовного дела весной 2021 года он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Задержали его только в августе 2022 года. По данным следствия, даже после задержания он не раскрыл, где и у кого скрывался всё это время.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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