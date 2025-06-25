Супруга «золотого гаишника» Башкирии теперь должна государству более 6,3 миллиона рублей. Именно такую сумму задолженности и ущерба с Елены Шайбаковой пытается взыскать Росимущество после расторжения договора аренды кафе в Уфе, сообщает РБК Уфа. Недвижимость на улице Шмидта наконец-то освободили от странного арендатора.

Вмешаться пришлось прокуратуре, так как региональное управление Росимущества долгое время не предпринимало никаких действий. Помещение было изъято у Ильдуса Шайбакова ещё в ноябре 2023-го, потому что он не смог подтвердить доходы на его покупку. Несмотря на это, его жена продолжала спокойно хозяйничать в уже государственном активе.

Бездействие чиновников было очевидным. Только после представления от надзорного ведомства арендное соглашение было аннулировано в одностороннем порядке. Теперь ведомство через суд добивается выплаты миллионов.

Эта локация успела стать головной болью для властей. Шесть раз Росимущество пыталось продать кафе, в мае ценник дошёл до 31,3 миллиона рублей. Однако действующий договор с супругой экс-владельца был как гиря на ногах, отпугивая потенциальных покупателей.

Сам Ильдус Шайбаков вместе с заместителем и шестью подчинёнными ожидает суда. Их обвиняют в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении полномочиями. У бывшего начальника МРЭО уже конфисковали пару машин, квартиру, несколько нежилых помещений и 60 тысяч долларов наличными.

При этом ситуация с недвижимостью в республике неоднозначная. Пока за бывшее кафе Шайбакова просят десятки миллионов, сама Башкирия по стоимости сотки земли в июне 2025 года занимает скромное 11-е место из 14 регионов ПФО, по данным «Циан.Аналитики».