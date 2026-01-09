0
6 часов
Новости

В Уфе стартует акция «Елки в щепки»: как утилизировать новогодние деревья

Администрация Уфы приглашает горожан сдать новогодние ёлки на переработку 10, 11, 17 и 18 января 2026 года. Акция поможет предотвратить стихийные свалки и получить вторичное сырье.
игрушка на елке
©rutube

Администрация Уфы с 10 по 18 января 2026 года проводит экологическую акцию «Елки в щепки» по сбору и переработке хвойных деревьев после новогодних праздников. Мероприятие направлено на предотвращение неправильной утилизации деревьев.

Содержание
  1. Пункты сбора и условия участия
  2. Программа и поощрения
  3. Местоположение площадок и статистика
  4. Законодательные инициативы по утилизации

Пункты сбора и условия участия

Новогодние ели, сосны и пихты будут принимать на одиннадцати площадках во всех районах Уфы. Цель акции — не допустить попадание деревьев в контейнеры для бытовых отходов или на несанкционированные свалки. Собранную древесину направят на вторичное использование.

Для участия необходимо принести дерево, полностью очищенное от мишуры, украшений, упаковки и крестовины. Организаторы принимают только подготовленные деревья.

Программа и поощрения

10 января, в день открытия акции, с 12:00 до 16:00 на всех площадках будут работать волонтеры. За каждое сданное дерево участники получат мандарины. На семи локациях в это время пройдут игровые программы для семей.

Участники смогут получить бонусные баллы за участие в акции. Для этого предлагается сфотографировать сдачу елки и отправить фото в специальный чат-бот. Накопленные баллы дадут право на участие в розыгрыше призов от партнеров.

Местоположение площадок и статистика

Адреса площадок для сбора деревьев доступны на официальных ресурсах мэрии Уфы и Министерства природопользования и экологии Башкортостана. Среди них — улица Магистральная в Демском районе, улица Гагарина в Сипайлово и сквер «Цветок Курая» в Ленинском районе.

места приема елок в уфе
©Мэрия Уфы

Акция «Елки в щепки» демонстрирует рост популярности: в 2019 году собрали 800 деревьев, а в 2025 году — более 2100. За пять лет проведения мероприятия на переработку отправили около 11 тысяч хвойных деревьев. Полученную щепу используют для производства древесных плит и других изделий.

Законодательные инициативы по утилизации

Вопрос утилизации растительных отходов рассматривается законодателями. Депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкортостана внесли в Госдуму инициативу об отнесении растительного мусора к твердым коммунальным отходам (ТКО). Это позволит складировать елки и ветки на стандартных контейнерных площадках для вывоза региональными операторами.

В настоящее время растительные отходы не включены в тариф регоператоров, что создает финансовую нагрузку на муниципалитеты. В Башкортостане функционируют 567 площадок для сжигания веток, однако их эксплуатация требует соблюдения требований пожарной безопасности и удаленности от населенных пунктов.

