В Уфе срежут холм под Салаватом Юлаевым чтобы спасти его от обвала

В Уфе холм под памятником Салавату Юлаеву срежут на 4 метра, а основание зальют бетоном. Сам монумент временно демонтируют. Так символ Башкирии спасают от разрушения из-за трещин и смещения грунта.

В Уфе начали укреплять основание памятника Салавату Юлаеву. Монумент оказался в критическом состоянии из-за смещения грунта и трещин в фундаменте, что создало угрозу его полного обрушения.

Чтобы спасти символ республики, строители срежут четыре метра грунта с холма, на котором стоит памятник. Затем основание усилят бетонными блоками и металлическими конструкциями. По словам руководителя участка Рината Мухутдинова, подготовительные работы, включая гидроизоляцию со стороны реки, начались еще в июле.

Саму скульптуру всадника временно снимут с постамента для реставрации. Ее вернут на место после завершения работ по укреплению холма.

Монумент, установленный в 1967 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Для контроля за сохранением исторической ценности на площадке работает археолог. На финальном этапе к команде присоединятся архитекторы, чтобы внешний вид памятника был восстановлен в точности с оригиналом.

За ходом реконструкции можно следить в социальных сетях, где публикуются видеоотчеты о каждом этапе работ.