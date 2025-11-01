В Уфе снова частично перекроют Бельский арочный мост

Движение по крайней левой полосе ограничат на две недели для проведения строительных работ. Это плановый этап реконструкции, которая продлится до 2026 года.

В Уфе вводится временное ограничение движения по Бельскому арочному мосту. Мэрия города сообщила, что перекрытие затронет крайнюю левую полосу на 100-метровом участке. Ограничения будут действовать с полуночи 4 ноября до полуночи 18 ноября 2025 года.

Причиной стали плановые строительно-монтажные работы. Они являются частью масштабной реконструкции моста, которая продолжается после его официального открытия. Городские власти просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

Капитальный ремонт арочного моста, построенного в 1956 году, стал необходимостью после появления трещины в 2018 году. Работы начались в 2022 году, их стоимость составила около 4,6 миллиарда рублей. Движение по мосту было торжественно запущено 11 октября 2025 года. Уже тогда власти предупреждали, что полная сдача объекта состоится только в 2026 году и для завершения работ потребуются периодические ограничения движения.