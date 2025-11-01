0
8 часов
Новости

В Уфе снова частично перекроют Бельский арочный мост

Движение по крайней левой полосе ограничат на две недели для проведения строительных работ. Это плановый этап реконструкции, которая продлится до 2026 года.
автомобили на мосту
©Радий Хабиров / Telegram

В Уфе вводится временное ограничение движения по Бельскому арочному мосту. Мэрия города сообщила, что перекрытие затронет крайнюю левую полосу на 100-метровом участке. Ограничения будут действовать с полуночи 4 ноября до полуночи 18 ноября 2025 года.

Причиной стали плановые строительно-монтажные работы. Они являются частью масштабной реконструкции моста, которая продолжается после его официального открытия. Городские власти просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

Капитальный ремонт арочного моста, построенного в 1956 году, стал необходимостью после появления трещины в 2018 году. Работы начались в 2022 году, их стоимость составила около 4,6 миллиарда рублей. Движение по мосту было торжественно запущено 11 октября 2025 года. Уже тогда власти предупреждали, что полная сдача объекта состоится только в 2026 году и для завершения работ потребуются периодические ограничения движения.

«В сумме в створе улицы Воровского теперь будет 13 полос на въезд и выезд из города», — заявлял ранее Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя увеличение пропускной способности южного выезда.

