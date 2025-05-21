В Уфе снимут с постамента Салавата Юлаева

Главный символ Уфы ждёт серьезная «операция» — монумент Салавату Юлаеву демонтируют с постамента. Ньюс-Баш узнал новые подробности с правительственного совещания в Башкирии, прошедшего сегодня.

Состояние памятника признано аварийным — об этом власти республики заявляли и ранее. Теперь же стало известно, что некоторые части легендарного всадника придётся полностью заменить.

Работы будут проводиться под надзором Российской академии художеств — той самой организации, которая участвовала в восстановлении Храма Христа Спасителя в Москве.

Президент академии Василий Церетели лично дал слово Радию Хабирову «сделать всё на высочайшем уровне» и подойти к работе со всей ответственностью.

Памятник временно покинет свой постамент, с которого уже почти 60 лет обозревает окрестности. Похоже, главной достопримечательности Уфы предстоит первый в истории «капитальный ремонт».