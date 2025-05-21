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В Уфе снимут с постамента Салавата Юлаева

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Главный символ Уфы ждёт серьезная «операция» — монумент Салавату Юлаеву демонтируют с постамента. Ньюс-Баш узнал новые подробности с правительственного совещания в Башкирии, прошедшего сегодня.

Состояние памятника признано аварийным — об этом власти республики заявляли и ранее. Теперь же стало известно, что некоторые части легендарного всадника придётся полностью заменить.

Работы будут проводиться под надзором Российской академии художеств — той самой организации, которая участвовала в восстановлении Храма Христа Спасителя в Москве.

Президент академии Василий Церетели лично дал слово Радию Хабирову «сделать всё на высочайшем уровне» и подойти к работе со всей ответственностью.

Памятник временно покинет свой постамент, с которого уже почти 60 лет обозревает окрестности. Похоже, главной достопримечательности Уфы предстоит первый в истории «капитальный ремонт».

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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