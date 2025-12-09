0
1 час
Новости

В Уфе скончался телеоператор Эдуард Ахсанов

В Уфе на 56-м году жизни ушёл из жизни известный телеоператор Эдуард Ахсанов, проработавший в БСТ более 10 лет.
Эдуард Ахсанов
©Личный архив Эдуарда Ахсанова

В Уфе на 56-м году жизни скончался телеоператор Эдуард Ахсанов. О смерти коллеги сообщили сотрудники телеканала БСТ, где он проработал более десяти лет.

Эдуард Ахсанов снимал новостные выпуски и специальные проекты. Программы с его участием хорошо знакомы телезрителям Башкортостана.

В 1991 году Ахсанов окончил операторский факультет ВГИКа по специальности «оператор кино-, теле- и видеофильма». Московское образование позволило ему уверенно работать и в студии, и на выездных съёмках.

Позже телеоператор освоил смежные направления: журналистику, веб-мастеринг и интернет-маркетинг. Об этом он писал в социальных сетях. Дополнительные компетенции помогали понимать весь цикл создания медиаконтента — от идеи до размещения в сети.

До дня рождения он не дожил шесть дней.

Коллеги вспоминают Ахсанова как эрудированного человека и профессионала. К каждому кадру он относился вдумчиво, тщательно выстраивал картинку и предлагал творческие решения. Для многих стал не только надёжным напарником на съёмках, но и интересным собеседником.

В редакциях отмечают: Ахсанов умел держать баланс между технической точностью и живой подачей. Благодаря этому сюжеты получались заметными и запоминающимися.

