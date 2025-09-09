В Уфе школу и улицу назовут в честь экс-мэра Павла Качкаева

В Уфе решили почтить память экс-мэра Павла Качкаева. Его имя получит школа №110 и одна из улиц, а вдобавок снимут кино и откроют экспозицию.

Память бывшего уфимского градоначальника и депутата Госдумы Павла Качкаева решили увековечить. Соответствующий указ главы Башкирии появился в сети накануне. Инициатива призвана сохранить наследие политика, который многое сделал для города.

Имя Качкаева присвоят уфимской школе №110. Кроме того, мэрии дали задачу подыскать подходящую улицу, которая тоже будет названа в его честь. Пока конкретных вариантов по ней нет, городские власти займутся этим вопросом в ближайшее время.

Но на этом не всё. Про жизнь и работу политика снимут документальный фильм. Также планируется учредить премию его имени, а на одном из зданий появится мемориальная доска. В Музее истории Уфы создадут отдельную экспозицию о его деятельности.

Павел Качкаев скоропостижно скончался 5 мая 2025 года. Политик ушёл из жизни в 73 года — сердце остановилось во время отдыха в селе Булгаково под Уфой.

Качкаев руководил столицей Башкирии с 2003 по 2011 год. Именно при нём город получил знаковые объекты, которые сегодня определяют его облик: «Уфу-Арену», Конгресс-холл, а также обновлённые аэропорт и железнодорожный вокзал.

После ухода с поста мэра он возглавлял министерство ЖКХ республики, а затем работал в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, где решал проблемы отрасли уже в масштабах всей страны.