В Уфе с третьей попытки продают автовокзал-призрак

«Башавтотранс» снова пытается продать уфимский Северный автовокзал, но теперь за 178 млн рублей. Цена выросла вдвое, а покупателя ждёт сюрприз: объект можно использовать только по назначению.

«Башавтотранс» предпринял очередную попытку реализовать свой заброшенный актив. Бетонная коробка бывшего Северного автовокзала в Уфе уйдёт с молотка со стартовой ценой 178,3 миллиона рублей. Чтобы поучаствовать в аукционе, желающим нужно внести задаток в 35,6 миллиона до 25 сентября.

Будущему хозяину достанется не только четырёхэтажное здание площадью 5,3 тысячи кв.м., но и огромный участок почти на 22,5 тысячи кв.м. Однако есть серьёзное обременение — объект должен остаться автовокзалом. Менять вид использования запрещено.

Самая ироничная деталь — в объявлении состояние гигантской заброшки описано как «в эксплуатации». Видимо, под этим подразумеваются регулярные визиты сталкеров и любителей урбан-туризма, для которых руины давно стали культовым местом. На момент публикации ни одной заявки на участие в торгах подано не было.

Это уже не первая попытка сбыть с рук проблемный актив. В 2017 году за него просили 83,2 миллиона, а в 2018-м — 82 миллиона. Обе попытки потерпели фиаско, покупателей на вокзал-призрак, зависший во времени, так и не нашлось.