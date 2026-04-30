В Уфе с 1 мая вводится комендантский час для детей

С 1 мая по 30 сентября детям до 17 лет в Уфе запрещено находиться в общественных местах без взрослых с 23:00 до 06:00. За нарушение к ответственности привлекут родителей.
В Уфе с 1 мая по 30 сентября дети и подростки до 17 лет не могут находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00 без родителей или законных представителей. Если полиция обнаружит ребёнка без взрослых, его родителей или опекунов привлекут к административной ответственности. Сотрудники составят протокол и направят его в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства семьи.

Летний комендантский час в Уфе действует каждый год. В Башкортостане внесли изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Республике Башкортостан». Поправки сдвинули начало ограничений с полуночи на 23:00 — при том же времени окончания в 06:00. В остальное время года запрет по-прежнему действует с 22:00 до 06:00.

С 11 августа 2025 года в Башкирии вступили в силу обновлённые правила летнего комендантского часа; с 1 октября действие перешло на зимний режим. Летний комендантский час для несовершеннолетних стал начинаться на час раньше — с 23:00 вместо полуночи. С наступлением осени он сдвигается ещё на час — до 22:00. Родителям, чьи дети нарушат режим, грозит штраф от 500 до 2000 рублей.

Комендантский час для детей до 18 лет существует в России с 2009 года. Закон запрещает несовершеннолетним находиться на улице и посещать мероприятия в вечернее время без взрослых. Общие нормы закреплены в Федеральном законе № 124-ФЗ. Регионы вправе смягчать федеральные условия: сдвигать время не более чем на два часа и снижать возрастной порог не более чем на два года.

