В Уфе реанимируют газету-легенду «Уфимская неделя»

Легендарная уфимская газета «Уфимская неделя» возвращается. Её приютил ИД «Республика Башкортостан», а руководить процессом будет редактор «Эксперта» ©News-bash
«Уфимская неделя» возвращается. По информации «Ъ-Уфа», издание, закрывшееся месяц назад, обретёт вторую жизнь под крылом издательского дома «Республика Башкортостан». Все формальности в Роскомнадзоре уже улажены.
У руля обновлённой газеты встанет Станислав Шахов, известный по работе редактором в «Эксперт Башкортостан». Собственно, его детище и уступит место новому проекту. Теперь вместо «Эксперта» читатели получат знакомое название с совершенно другой начинкой.
Первый номер планируют выпустить уже 31 июля. Содержание сменит вектор на общественно-политическую тематику и полезные материалы для потребителей. Раздавать газету обещают бесплатно, а тираж составит 60 тысяч экземпляров.
Для тех, кто не в курсе, «Уфимская неделя» — это не новичок, а настоящий ветеран уфимской прессы. Газета выходила с далёкого мая 1978 года. Она была еженедельным приложением к «Вечерней Уфе» от муниципального издательского дома «Уфа».
Последний выпуск старой версии читатели увидели 25 июня. Тогда причины прекращения выхода газеты с полувековой историей так и не были озвучены, что породило массу слухов.
- Так почему на самом деле закрылась старая «Уфимская неделя»?
Закрытие было частью болезненной оптимизации внутри нового муниципального медиахолдинга «Медиадом «Вся Уфа». По сути, после объединения нескольких СМИ в одну структуру начались финансовые трудности и сокращения. Передача известного бренда «Уфимская неделя» республиканскому издательству стала одним из способов решить эти проблемы: муниципальный бюджет избавился от расходов на газету, а республиканские власти получили уже раскрученное имя для своего нового проекта.
- Что из себя представляет новый издатель — ИД «Республика Башкортостан»?
Это крупнейший государственный медиахолдинг в регионе. Он является своего рода «медиа-флагманом» правительства Башкирии. Под его крылом выходят главные официальные газеты на русском, башкирском и татарском языках («Республика Башкортостан», «Йэшлек», «Кызыл Тан»), а также множество районных изданий. Переход «Уфимской недели» под их контроль означает, что газета из муниципальной превратится в рупор республиканской власти.
- Бесплатная газета с тиражом 60 тысяч экземпляров — это же очень дорого. Кто за это платит?
Бизнес-модель здесь строится на двух китах. Во-первых, это бюджетное финансирование, так как издатель — государственное учреждение. Во-вторых — доходы от рекламы. Большой и, главное, бесплатный тираж делает газету очень привлекательной для рекламодателей, которые хотят охватить максимально широкую аудиторию.
- Что стало со старым коллективом газеты и её редактором? Они перейдут в новый проект?
Нет, и это ключевой момент. Произошла передача бренда, а не коллектива. Старая редакция во главе с Любовью Колоколовой не имеет отношения к новому проекту и остаётся в структуре муниципального «Медиадома». Фактически республиканский издатель взял известное и уважаемое имя, чтобы наполнить его совершенно новым содержанием и реализовать с новой командой.
- Зачем республиканским властям понадобилось забирать себе городскую газету?
Это стратегический ход. Создавать новое издание с нуля — долго и дорого. Гораздо проще взять уже известный бренд с полувековой историей, которому доверяют читатели, и использовать его для своих целей. Это позволяет быстро и эффективно расширить информационное влияние республиканских властей на территории столицы, предложив жителям знакомое название, но с новой, прогосударственной повесткой.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.