В Уфе реанимируют газету-легенду «Уфимская неделя»

Легендарная уфимская газета «Уфимская неделя» возвращается. Её приютил ИД «Республика Башкортостан», а руководить процессом будет редактор «Эксперта»

«Уфимская неделя» возвращается. По информации «Ъ-Уфа», издание, закрывшееся месяц назад, обретёт вторую жизнь под крылом издательского дома «Республика Башкортостан». Все формальности в Роскомнадзоре уже улажены.

У руля обновлённой газеты встанет Станислав Шахов, известный по работе редактором в «Эксперт Башкортостан». Собственно, его детище и уступит место новому проекту. Теперь вместо «Эксперта» читатели получат знакомое название с совершенно другой начинкой.

Первый номер планируют выпустить уже 31 июля. Содержание сменит вектор на общественно-политическую тематику и полезные материалы для потребителей. Раздавать газету обещают бесплатно, а тираж составит 60 тысяч экземпляров.

Для тех, кто не в курсе, «Уфимская неделя» — это не новичок, а настоящий ветеран уфимской прессы. Газета выходила с далёкого мая 1978 года. Она была еженедельным приложением к «Вечерней Уфе» от муниципального издательского дома «Уфа».

Последний выпуск старой версии читатели увидели 25 июня. Тогда причины прекращения выхода газеты с полувековой историей так и не были озвучены, что породило массу слухов.

Перезапуск издания происходит на фоне крупных перемен на медиарынке города. Так, её бывший издатель, ИД «Уфа», в феврале 2025 года был реорганизован. Его вместе с телеканалом «Вся Уфа» и другими газетами объединили в новую структуру — «Медиадом «Вся Уфа».

Интересно, что буквально за несколько дней до закрытия, в середине июня 2025 года, многолетний редактор «Уфимской недели» Любовь Колоколова получила звание «Заслуженный работник печати РБ».