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В Уфе растёт загадочный провал глубиной с трёхэтажный дом

©БашДТП

Уфа уходит под землю прямо на глазах у жителей. В рупор народного гнева превратилась группа «БашДТП», где местные опубликовали пугающие кадры.

После таяния снега у дома №19 по улице Шота Руставели появилась дыра, которая растёт с каждым днём. Сначала яма была размером 60×60 см, но аппетиты подземелья только растут.

провал в земле
©БашДТП

Глубина провала — около 8 метров, и это только то, что можно измерить. А что там дальше — загадка для спелеологов. Фотографии сделаны ещё в марте, сейчас дыра стала ещё больше.

Местные уже оббили пороги всех инстанций, но воз и ныне там. Видимо, чиновники ждут, пока дом полностью провалится, чтобы потом героически спасать людей перед камерами.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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