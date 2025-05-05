В Уфе растёт загадочный провал глубиной с трёхэтажный дом

Уфа уходит под землю прямо на глазах у жителей. В рупор народного гнева превратилась группа «БашДТП», где местные опубликовали пугающие кадры.

После таяния снега у дома №19 по улице Шота Руставели появилась дыра, которая растёт с каждым днём. Сначала яма была размером 60×60 см, но аппетиты подземелья только растут.

Глубина провала — около 8 метров, и это только то, что можно измерить. А что там дальше — загадка для спелеологов. Фотографии сделаны ещё в марте, сейчас дыра стала ещё больше.

Местные уже оббили пороги всех инстанций, но воз и ныне там. Видимо, чиновники ждут, пока дом полностью провалится, чтобы потом героически спасать людей перед камерами.