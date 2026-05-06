В Уфе прощаются с председателем Курултая Константином Толкачевым

6 мая в Уфе состоялось прощание с председателем Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константином Толкачевым. Церемония прошла с воинскими почестями в здании республиканского парламента.

Гражданская панихида началась в 9:00 и продолжалась два часа. Затем начался траурный митинг. Проститься с политиком пришли высшие должностные лица республики. Толкачева похоронят с воинскими почестями — он носил звание генерал-майора внутренней службы в отставке. Прямую трансляцию ведет официальный канал администрации главы Башкирии во «ВКонтакте».

Константин Толкачев умер в ночь на 4 мая после продолжительной болезни. Глава республики Радий Хабиров сообщил об этом на оперативном совещании правительства. По его словам, спикер последние годы боролся с тяжёлым заболеванием.

Для организации траурных мероприятий Хабиров подписал указ о создании государственной комиссии из 11 чиновников. Её возглавил исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики Искандер Ахметвалеев. В комиссию также вошли заместитель председателя Госсобрания Салават Хусаинов и исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Толкачев руководил башкирским парламентом с 1999 года и считался одним из наиболее опытных политиков региона. Он скончался в Москве в возрасте 73 лет. Накануне в клинике Бурназяна ему провели сложную операцию.

Хабиров назвал гибель коллеги «очень тяжёлой утратой» и подчеркнул, что под его руководством все процессы в Госсобрании «решались идеально». Ещё объявляя о создании похоронной комиссии, глава региона особо отметил, что Толкачеву организуют воинские почести, поскольку тот носил генеральское звание.

Обязанности спикера временно принял заместитель председателя Салават Хусаинов — депутат седьмого созыва и руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании.

Толкачев впервые вошёл в башкирский парламент в марте 1995 года. Начиная со второго созыва он бессменно занимал кресло председателя Курултая и за почти три десятилетия успел поработать с тремя руководителями Башкирии — Муртазой Рахимовым, Рустемом Хамитовым и Радием Хабировым.